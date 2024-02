'La Masia' de Jürgen Klopp

El legado de Jürgen Klopp va mucho más allá de los títulos. Va más allá de la primera Premier League en la historia del Liverpool, la Champions del Metropolitano o la última Carabao Cup conseguida en una noche de ensueño en Wembley (0-1). En el que pudo ser el último trofeo del técnico alemán antes de su adiós definitivo el próximo 30 de junio, se produjo un hito histórico en el fútbol inglés que reivindica su amor por el club y su plena confianza en los jóvenes.

La enfermería de los 'Reds' estaba llena a rebosar, con hasta 12 futbolistas 'KO' que fueron un matojo de nervios desde las gradas de Wembley: Salah, Alexander-Arnold, Szoboszlai, Darwin Núñez, Jota, Curtis Jones, Thiago, Alisson y Matip, junto a los canteranos Bajcetic y Doak. En medio de este 'polvorín', Jürgen Klopp apostó de lleno por los chicos de la academia y alineó en el once de inicio a Kelleher, Elliott y Bradley (futbolistas ya contrastados con la primera plantilla), y completó el banquillo con seis canteranos más (Quansah, Clark, McConnell, Nyoni, Danns y Koumas).

'BABY LIVERPOOL'

En un momento del encuentro, frente a un Chelsea plagado de fichajes multimillonarios, coincidieron sobre el terreno de juego Danns (18), Clark (19) y McConnell (19), la mayor cantidad de adolescentes en participar en una final de Copa de la Liga desde el Arsenal en 2007. Un dato facilitado por 'Opta' que refleja el estado de gracia de una de las mejores canteras de Inglaterra, no tan alejada del 'transatlántico' del Manchester City. Jürgen Klopp, consciente de la magnitud de la gesta conseguida tras el gol 'in extremis' de Van Dijk, reivindicó el papel de los jóvenes en rueda de prensa.

Bobby Clark (19 años) en una disputa del partido con Moisés Caicedo / LAP

"Me sentí orgulloso de nuestra academia, me sentí orgulloso de mis entrenadores, me sentí orgulloso de tantas cosas... Pensaba: ‘Dios mío, ¿qué está pasando? Fue realmente abrumador. Ver las caras de los niños después del partido. Esto, esta noche, si encuentras la misma historia con jugadores de la cantera que salen contra un equipo top, top, top y aun así lo ganan... Nunca he oído hablar de ello”, confesó el técnico.

EL EJEMPLO DE CONOR BRADLEY

El dorsal '84' del Liverpool tiene por nombre a Conor Bradley. Si hay un futbolista formado en la academia del Liverpool que ha caído de pie en el primer equipo ese es el futbolista norirlandés de 20 años: es la excepción que confirma la regla en un contexto perfecto de crecimiento para los jugadores formados en la academia. Bradley, cuya irrupción viene de lejos esta temporada, con 12 partidos disputados y 5 asistencias en su casillero, volvió a ser un 'terremoto' frente al Chelsea en Anfield.

De nuevo, nadie se percató de la presencia de un Alexander-Arnold en la grada que veía atónito cómo el joven lateral de 20 años no se arrugaba obligado a actuar como extremo derecho tras la lesión de Gravenberch a los treinta mintuos de partido. En los 72' que estuvo sobre el terreno de juego, demostró su valentía al servicio del equipo con un liderazgo abrumador para su edad. No se ahorró ni un esfuerzo y fue un 'cuchillo' por su banda.

Conor Bradley, abrazado por Jürgen Klopp tras ser sustituido / AP

Caoimhin Kelleher, otro futbolista formado en la cantera 'Red' que dejó de ser adolescente hace un tiempo (tiene 25 años), se erigió junto a Virgil Van Dijk como el héroe de la noche con un total de nueve intervenciones en el partido. El guardameta irladés, un salvador habitual en las competiciones coperas, fue otra de las estrellas en Wembley. Alexander-Arnold y Curtis Jones, dos de los máximos referentes como futbolistas salidos de la academia que han triunfado con el primer equipo, vieron orgullosos desde la grada cómo los chavales hacían el trabajo por ellos. "De cosecha propia", presumía el lateral inglés en una publicación en redes sociales junto a todos los jóvenes.

KLOPP TIENE LA CULPA

Nadie sabe mejor que él cómo de preparados están los futbolistas de su academia y cuándo pueden dar el salto definitivo. Jürgen Klopp es, por encima de todo, el culpable de que haya tantos jóvenes que sueñan con debutar con triunfar en el primer equipo del Liverpool. El tiempo le ha dado la razón: Alexander-Arnold, Curtis Jones, Rhys Williams, Neco Williams, Conor Bradley, Jarell Quansah... la lista de debutantes con éxito probado en la élite es interminable.

Jürgen Klopp, con el trofeo de campeón de la Carabao Cup / LAP

Klopp puso el título de la Carabao Cup al cielo de Wembley con la consciencia tranquila de quien sabe que está diciendo adiós de la mejor manera posible. Con siete títulos en su palmarés con el Liverpool, el técnico alemán va camino de ponerle el broche final a una historia de una belleza incalculable. Sea este su primer título de la temporada o el último antes de su adiós, será recordado por siempre como el trofeo de aquellos 'niños' que jugaron a ser mayores. 'One kiss is all it takes...' de Dua Lipa retumbó con fuerza en la celebración con las gradas de Wembley bañadas en rojo frente a los ojos vidriosos de Jürgen. Su legado es eterno.