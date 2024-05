Concierto de Taylor Swift en Madrid, hoy en directo | Calles cortadas, lista de canciones y última hora del Bernabéu

Concierto Taylor Swift | ¿Qué significado tienen los 'friendship bracelets'?

Las pulseras de la amistad son el símbolo que todos los fans llevan en los conciertos. Las pulseras tienen escritas palabras con el nombre de Taylor Swift o alguna de sus canciones.

Durante las colas del concierto los fans las intercambian. Además el termino 'friendship bracelets' aparece en una de sus canciones, You're On Your Own, Kid.