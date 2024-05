Jorge Javier revela cómo fue su reencuentro con Rosa Benito: "No quería coincidir conmigo"

Jorge Javier Vázquez continúa siendo una de las personalidades más mediáticas del mundo de la televisión. Después de la cancelación de 'Sálvame', el presentador fracasó con su nuevo formato 'Cuentos Chinos'.

Sin embargo, bajo contrato con Mediaset, regresó a la pequeña pantalla para la última edición de 'Supervivientes'. Ahora, se ha confirmado que también presentará las nuevas temporadas de 'Gran Hermano' y 'Hay una cosa que te quiero decir'.

El comunicador ha escrito un nuevo artículo en su blog de la revista 'Lecturas', donde ha revelado como fue su reencuentro con Rosa Benito en 'De Viernes'. "Ella no estaba muy por la labor de coincidir conmigo, pero al final acabamos dándonos un abrazo", comenzaba diciendo.

"Cuando Rosa Benito se pone en plan Rosa Benito es un personaje televisivo de primera línea. Su sonrisa cuando le recordaba los maravillosos años en 'Sálvame' tenía connotaciones borgianas: "No hay otros paraísos que los paraísos perdidos", comentaba el escritor en su entrada.

Vázquez ha aprovechado sus líneas para hacer una reflexión sobre la televisión, que algunos lectores han entendido como un ataque a la que fuera su colaboradora: "He aprendido que en televisión -no sé si en otros trabajos- lo mejor que puedes hacer es no pronunciar la frase 'Yo nunca', porque a la semana siguiente ya estás arrepentido. Cuántas veces habré dicho yo 'nunca más volveré a entrevistar a este personaje' y a los pocos días verme en la obligación de suplicarle para que acudiera a un programa porque no teníamos invitados que llevarnos a la boca".

Por otro lado, también ha confesado que cree que le gustaría no presentar un programa del corazón por un tiempo: "El género me entretiene mucho como espectador, pero como profesional tendría que enfrentarme a un gran problema para llevarlo a cabo: hoy, me lo creo casi todo. Y así no hay manera. Porque los personajes, como los políticos, tienden a colártela en cuanto bajas la guardia. Lo mismo que algunos tertulianos que hablan de política, pero a esos los tengo más calados porque llevo muchas horas de entrenamiento frente a la tele".