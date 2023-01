Crisis en el Merseyside

El Everton cae en picado y está muy cerca del abismo; el Liverpool está ya a 16 puntos del liderato Klopp se conforma con entrar entre los cuatro primeros en Premier mientras que Lampard tiene un pie fuera de Goodison Park

Liverpool y Everton comparten más de lo que creen. Una ciudad como Liverpool, una historia en común antes de la ruptura, un Anfield que ha sido casa de ambos... Y ahora una crisis de resultados que les está amargando la temporada en la Premier League. Ni 'reds' ni 'toffees' se acercan mínimamente a lo que deberían ser sus objetivos esta campaña y hay quién empieza a pedir explicaciones. Peor bajan las aguas a uno de los lados de Stanley Park, el parque que separa los estadios de Anfield y Goodison Park.

Y es que en las filas 'toffees' hay mayor crispación. Tras caer de forma sonrojante ante el Brighton en casa, las gradas evertonians no dudaron en rugir. Se señala al técnico Frank Lampard, a jugadores que ni están ni se acercan a su mejor nivel y a una directiva que lleva años sin acertar en la composición del equipo.

Un proyecto estancado en Goodison Park

El Everton ha ido cayendo en la tabla en las últimas temporadas, se ha olvidado del viejo anhelo de luchar por meterse entre el 'Big Six' y ahora se encuentra a tan solo un pasito del precipicio. Los 'toffees' marchan a un punto de los puestos de descenso y en una dinámica que es para echarse a temblar: solo una victoria de sus últimos diez partidos de Premier League.

El milagroso empate ante el City (apenas chutó una vez) para despedir el año 2022 apenas ha servido. La durísima derrota frente al Brighton no es más que la realidad de un equipo que necesita un golpe de efecto. "Al final, la escena era deprimentemente familiar: un estadio vacío, la banda sonora de un motín, el hedor del fracaso y un gerente al borde del precipicio", escribía el Daily Mail.

En la misma línea iba 'The Guardian', aunque apuntaba más arriba: "Los cánticos de 'Sack the board' resonaron en el estadio después del tercer y cuarto gol de Brighton y el pitido final. Fue ahí cuando Goodison Park descargó su furia. Años desperdiciados y toma de decisiones lamentables bajo Moshiri y el presidente Bill Kenwright".

Así, Frank Lampard está en entredicho y los siguientes encuentros marcarán su futuro. No tiene una plantilla como para luchar por Europa, pero sí para no tener que sufrir y estar peleando ahora mismo por no bajar a la Championship.

Un Liverpool sin opciones en la Premier

En el otro lado de Stanley Park, en Anfield, no andan con el agua al cuello, pero sí ven cómo han tirado la Premier League por la borda cuando aún no llevamos ni media temporada. La derrota ante el sorprendente Brentford ha dejado ya el liderato a 16 puntos, una cifra insalvable teniendo en cuenta el ritmo de crucero que lleva el Arsenal y un City que persigue la estela.

A Klopp no se le cuestiona por todo lo que le ha dado al Liverpool en los últimos años y, sobre todo, porque poca culpa tiene de la plaga de lesiones que le ha mermado y de qué manera la plantilla. Por eso ha aterrizado Gakpo y por eso la prensa pide a la directiva 'red' un esfuerzo para firmar a un centrocampista de garantías. La Champions y meterse entre los cuatro primeros, los grandes objetivos del Liverpool. Poco para lo que ha sido y es este Liverpool de Klopp.