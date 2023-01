Van Dijk podría ser baja en el Liverpool-Real Madrid

La lesión que sufrió el defensa en el tendón en la derrota ante el Brentford es peor de lo que se temía al principio El neerlandés sólo pudo jugar el primer tiempo siendo reemplazado por Matip al descanso

Virgil van Dijk podría ser baja de cara al partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid a disputar el próximo 21 de febrero.

La lesión que sufrió el defensa neerlandés en el tendón en la derrota ante Brentford es peor de lo que se temía al principio.

Van Dijk sólo pudo jugar el primer tiempo siendo reemplazado por Matip al descanso, retirado por prudencia por Klopp.

El técnico alemán, sin embargo, o en ese momento no quiso darle más trascendencia: "Virgil sintió un poco el músculo y dijo que estaba bien, y él es un muy buen juez de este tipo de cosas. Pero no quería correr ningún riesgo. Los fisios se pusieron muy contentos cuando dije que no nos arriesgamos. No es una lesión, simplemente sintió la intensidad".