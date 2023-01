El Brentford, el 'matagigantes' de la Premier League

Las 'bees' han sacado tres victorias, dos empates y una sola derrota de sus enfrentamientos ante el 'Big Six' Klopp y Guardiola se rindieron ante la solidez defensiva de un equipo que logra que se juegue "a lo que ellos quieren"

Asombra a Conte, cortocircuita el engranaje infalible de Guardiola y desespera a Klopp. Tras su victoria al Liverpool, el Brentford se ha convertido en algo más que un dolor de muelas para la Premier League. Se ha convertido en el equipo más complicado de los equipos menos complicados. Y se lo ha ganado a pulso a base de trabajo, una telaraña defensiva perfectamente tejida y preparada y un estilo de juego pegajoso, intenso y que tiene claro que a balón parado también se ganan los partidos.

Sabe cuando tiene que defender en bloque bajo para hacer añicos cualquier planteamiento de ataque del Liverpool de Klopp, sabe ir a buscar arriba para robar y crear peligro como le hizo al United en una goleada mayúscula y luego sabe buscar a Toney para empezar a construir y salir a la contra como ante el Manchester City. Thomas Frank ha construido un equipo perfectamente organizado, muy fiable atrás, punzante arriba y al que ya teme todo el 'Big Six'. "¡Qué noche! No puedo alabar lo suficiente a los jugadores, son increíbles. La actitud, el esfuerzo, el trabajo duro y la unión, todo lo juntaron para vencer a un equipo como el Liverpool", indicó el técnico.

Normal que se le tema. Y es que en los seis partidos ante los seis más 'grandes' de Inglaterra, las 'bees' han logrado sacar tres victorias (ante Manchester United 4-0, ante el Manchester City 1-2 y ante el Liverpool 3-1), dos empates (0-0 ante Chelsea y 2-2 ante Tottenham) y una sola derrota (0-3 ante el Arsenal). Solo los 'gunners' han esquivado la trampa del Brentford. También es cierto que este Arsenal lo esquiva todo o casi todo.

Los elogios de Guardiola

"El mejor equipo ganó. Tuvimos muchos problemas y no pudimos presionar porque no nos permitieron. En ese proceso cuando le dieron al delantero no pudimos hacerlo. Cuando Toney agarraba el balón por el medio, nos creaba muchos problemas", aseguró Guardiola una vez consumada la derrota ante el Brentford. Lograr que todo un City se muestre incómodo, no pueda llegar a su efectiva presión y se muestre vulnerable atrás es como para destacarlo.

Pero el técnico de Santpedor no ha sido el único que se ha mostrado sorprendido por el planteamiento de este equipo. Graham Potter, tras solo sacar un punto, insistió que el empate era hasta un buen resultado, Klopp destacó que el partido se jugó a lo que quiso el rival y Conte se deshizo en elogios aseverando que "quiero subrayar lo buenos que son".

El Brentford marcha ahora mismo séptimo de la Premier con un juego que no enamora pero sí que se muestra tremendamente efectivo, sobre todo ante los 'grandes'. Mantener el nivel de Toney, seguir unidos y encontrar la regularidad ante los más pequeños (se le atascan los partidos al preferir contraatacar que proponer) se antojan como los grandes objetivos para que las 'bees' den la campanada y asalten las posiciones europeas. Se puede soñar.