Cole Palmer: Guardiola lo dejó ir... y va camino de ser una estrella mundial

El joven futbolista del Chelsea disputó sus primeros minutos con la selección absoluta de Inglaterra Su irrupción en Stamford Bridge ha hecho despertar sentimientos dispares entre la afición del Manchester City

Dicen que dejar ir es la mejor prueba de amor, pero hay veces que podemos dejar marchar a la persona equivocada y arrepentirnos momentos más tarde. Algo así le ha podido pasar a Pep Guardiola con Cole Palmer, una de las 'joyas' de la corona que es la academia del Manchester City que abandonó el 'barco' este verano a precio de oro. Y ahora está brillando con luz propia.

De un día para el otro, y tras unos primeros destellos de calidad en el momento de su irrupción en el primer equipo de los 'Cityzens', Palmer está creciendo a pasos agigantados. El joven extremo de 21 años llegó al Chelsea tras un fichaje 'galáctico' de 45 millones de euros, y lejos de amedrentarse se está creciendo en su nueva etapa. Hasta ahora, acumula 4 goles y 4 asistencias en 11 partidos disputados con el conjunto londinense.

El 'fenómeno' Cole Palmer no sólo ha conquistado las gradas de Stamford Bridge, sino que empieza a llenar también los corazones de los aficionados en Wembley. Y es que el joven futbolista del Chelsea tuvo la oportunidad de debutar con la selección absoluta de Inglaterra en el duelo frente a Malta. Su enorme rendimiento en este arranque de temporada le hizo merecedor del premio de la llamada del seleccionador Gareth Southgate.

"A dream come true." 🫶



Cole Palmer on a night he'll never forget... pic.twitter.com/dLdyqGbryh