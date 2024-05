La sospechosa llamada a una soltera de 'First Dates': "¡Te he dicho que no te quiero!"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a María, una valenciana de 85 años y a José, un alicantino de 85 años. La primera impresión de ambos era normal aunque bien es verdad que a ella no le terminaba de convencer su físico: ''Un poco gordito, pero eso no tiene remedio. No le vamos a quitar la carne ahora''.

La cita transcurría con normalidad y la pareja se iba conociendo cada vez más. Y es que en la velada dio tiempo a hacer hasta algún chascarrillo.

''Yo he estado casada dos veces. Mi marido murió hace 40 años y luego estuve con otro hombre 25 años y también se murió'', contaba María. ''María me vas a poner en un aprieto. Si se han muerto los dos a ver si el siguiente voy a ser yo'', bromeaba el soltero. ''Yo no los mato, se mueren porque se mueren'', replicaba ella.

En un momento de la cita, la soltera recibía una misteriosa llamada de un pretendiente rico muy insistente. ''Lleva diez meses detrás de mí y le digo que se busque a otra y que no me llame más, pero me sigue llamando todos los días'', contaba fuera de cámaras.

Además, ha contestado la llamada concierta brusquedad: “Calla, por favor, no puedo contestarte. Adiós”, respondía, para después seguir dando detalles al equipo del programa sobre esta anécdota: “¡Te he dicho que no te quiero! No te quiero, que te busques una”.

Al terminar la cita, ambos estaban dispuestos a seguir conociéndose y ver hacia dónde se dirigía la relación.