El City toma una decisión sobre el futuro de Laporte

Laporte ha perdido mucho protagonismo en los esquemas de Guardiola El sábado fue titular, pero todo apunta a que no tendrá minutos ante el Bayern

Aymeric Laporte ha perdido protagonismo en el Manchester City. Esto es una realidad. Arrancó la temporada recuperándose de la lesión de rodilla y, una vez ya al 100%, no ha entrado en la rotación de Guardiola.

Si bien es cierto que el técnico catalán le ha ido dando minutos a lo largo de la temporada, en ningún momento ha conseguido tener regularidad y esto, en un futbolista de su nivel, es determinante para considerar un cambio de aires. Desde el Manchester City también lo consideran así y, como afirma el Daily Mail, el conjunto 'citizen' le abrirá las puertas si llega una buena oferta por él este verano.

Palabras de Guardiola tras la complicada lesión del central francoespañol | Perform

Una decisión de club

En el Etihad no son conocidos por retener a jugadores. Algunos de los cracks que no han podido tener continuidad por la constante renovación de la plantilla y los fichajes de gran talento han salido, y normalmente lo han hecho por una cifra elevada.

Uno de los ejemplos más claros es el de Gabriel Jesus, estrella del Arsenal líder de la competición, que salió este pasado verano por 52 millones de euros. Otro de los casos, aunque no se hará oficial finalmente es el de Cancelo. El portugués, actualmente en Múnich, tiene una cláusula de salida de 70.

Laporte tiene mucho cartel

El exfutbolista del Athletic, a sus 28 años, no tendrá problema para encontrar equipo. Con una carrera contrastada y habiendo sido muy importante en Manchester durante los más de 5 años que lleva en el club, va a encontrar una salida de nivel.

El FC Barcelona sueña con él, pero las dificultades para presentar una oferta económica, complican y mucho que desde el Etihad pongan facilidades a su salida, teniendo en cuenta de que van a llegar otras de mayor valor.

La llegada de Akanji

La llegada de Akanji procedente del Borussia Dortmund le ha desplazado del once titular y aunque en las competiciones coperas sí ha sido importante, en la Champions prácticamente no ha sido utilizado. El pasado sábado fue titular ante el Leicester, ya que todo apunta a que no tendrá minutos ante el Bayern en Europa.