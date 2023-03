El City puede abrirle la puerta a Laporte. Barça y Madrid, atentos

El club inglés quiere remodelar la plantilla y piensa en el fichaje de Gvardiol El Barça se interesó en el pasado por el central, pero ahora no entraría en una puja por su traspaso

Aymerich Laporte podría abandonar el Manchester City la próxima temporada si, finalmente el club inglés apuesta por revolucionar su plantilla. Según 'footmercato', el City estaría negociando el fichaje del central Josko Gvardiol, del RB Leipzig, por lo que daría salida al internacional español. Laporte ha tenido poco protagonismo como titular esta temporada y en el pasado ya fue relacionado con el Barça. El club blaugrana y el Madrid están atentos por si fuera una verdadera oportunidad de mercado.

Laporte firmó en el 2018 por el Manchester City a razón de 65 millones de euros, un traspaso récord para el Athletic ya que había varios equipos interesados en el central zurdo. Laporte era indiscutible en el Manchester City, pero ya en los últimos años ha ido perdiendo peso y ahora se ha convertido en un suplente de lujo para Pep Guardiola. El Barça preguntó por él en el pasado para intentar lograr una cesión, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

El internacional español no vería con malos ojos volver a LaLiga y estaría abierto a escuchar propuestas, pero el Barça no va a entrar en una puja por pagar traspaso ni mucho menos. El club blaugrana tiene la intención de incorporar a un perfil zurdo pero con la carta de libertad y todas las miradas están puestas en Íñigo Martínez, un futbolista que saldría a coste cero y que el Barça ya intentó fichar el pasado verano. El Madrid está atento a Laporte por si Nacho no renueva.