Xavi Hernández, su futuro en directo: última hora sobre la crisis del Barça

Más de Xavi en DAZN

A mí no me ha ocurrido nada. Sigo trabajando y tengo ninguna información. Hemos trabajado el partido y estamos centrados en conseguir esta segunda posición y con ganas de ganar a un rayo que hace cinco partidos que el Barça no le gana. Es un equipo con alma, que defiende bien y muy competitivo

¿Pedri? Está bien, pero hablo con los futbolistas y necesitan rotaciones. Descansan unos cuantos más y creo que es bueno y positivo, que haya frescura en el grupo

Estoy muy bien, con total sinceridad. Duermo tranquilo, tengo la conciencia tranquila, no han salido las cosas, pero dando todo y con ganas de que empiece la temporada que viene y a funcionar

Espero que la afición esté con nosotros, como toda la temporada. Nos han respetado incluso en la derrota u como dice el himno, "tots units fem força"