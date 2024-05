Míchel: "Necesito una plantilla como esta el año que viene"

Míchel es la persona más feliz de Girona. Lo dice él mismo. "Me siento feliz y en casa. Girona me lo ha dado todo: el club, la ciudad y la provincia". Y claro, no solo está inmensamente orgulloso de los extraordinarios resultados de su equipo, sino del día a día.

"No necesito más", expresa un hombre que ya ha elevado a su equipo a lo más alto y que está a un paso de sumar 81 puntos en una misma temporada. Teniendo en cuenta que el curso pasado se batió la máxima puntuación histórica con 53 puntos. "Los jugadores han pedido dos días libres - que tendrán -", respondía entre risas.

Con la merecida y trabajada victoria en Mestalla, y la derrota del Atlético ante Osasuna (1-4), el Girona se aseguró la tercera plaza en la competición. Eso sí, se quedan con la 'espinita clavada' de no haber podido luchar por la segunda.

"Después de ganar al Barça la sensación era que el equipo podia conseguir jugar la Supercopa. Los jugadores estaban por la labor, ninguno pensaba que la temporada estaba finalizada", lamentaba el madrileño.

"El gol en el último momento en Vitoria cambia la situación y el Barça dependia de sí mismo", decía. Y es que ese empate, sumado a la derrota ante el Villarreal, complicaba mucho las opciones del equipo en la pugna por esa segunda plaza.

YA PIENSA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA PLANTILLA

Míchel, además, al ser preguntado por la grandísima temporada del equipo, reconoció que valora mucho más el 'cómo' que el 'qué'. Y afirmó lo que venía siendo un secreto a voces de cara a la próxima campaña.

"Es la manera de hacer las cosas de este grupo, el día a día. Necesito una plantilla como esta para el año que viene. Todos son jugadores de primer nivel".