El aviso de Guardiola al mundo del fútbol: "Mientras yo esté aquí..."

Pep Guardiola se mostró agradecido con los halagos de uno de los nuevos dueños del Manchester United, Jim Ratcliffe. El técnico del Manchester City sacó pecho en la rueda de prensa previa al Bournemouth de lo que han logrado los suyos estos años y lanzó un aviso al resto de equipos que quieren quitarle el trono.

Esta misma semana, Ratcliffe afirmó en una entrevista que el United tenía que fijarse en el City y en el Liverpool: "Tenemos mucho que aprender de nuestro vecino y del otro vecino. Ellos son el enemigo al final del día. No hay nada que me gustaría más que derribarlos a ambos de su posición. Les tengo mucho respeto, pero siguen siendo el enemigo".

"Mientras yo esté aquí, intentaremos estar en la cima"

Pep Guardiola, en un entrenamiento con el City / EFE

Al ser preguntado por si estas declaraciones le preocupaban, Guardiola habló de forma contundente en sala de prensa: "Estoy seguro que con Ratcliffe y otras personas el United dará un paso adelante. Pero es normal, no es solo el United, todos los equipos quieren estar en la cima. Mientras yo esté aquí, nosotros intentaremos estar ahí".

"Lo que yo quiero es que el City, mi equipo, esté ahí arriba. El resto no me importa. Creo que el United estará arriba, por historia, por tradición y por muchas cosas. No sé por qué no ha sido así hasta ahora. Es problema suyo, no nuestro", explicó Pep Guardiola sobre si le gustaría que los dos equipos de Manchester fueran los mejores de Inglaterra.

"Si quieren negar la realidad, es su problema"

Guardiola también fue cuestionado por si le halagaban los comentarios de Ratcliffe. "Es la verdad. Cuanto antes lo admitan, estarán más cerca de nosotros. Si quieren negar la realidad, entonces ese es su problema. Son competitivos. Cuando éramos nosotros los que estábamos abajo les mirábamos y les admirábamos, queríamos aprender de ellos. El City, por aquel entonces, quería estar en esa posición y ahora lo estamos. Por esos comentarios creo que el United volverá a estar en la cima", exclamó el técnico del conjunto 'sky blue'.