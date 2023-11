El Arsenal se pone colíder y presiona al City

Los de Mikel Arteta doblegaron al Burnley y empatan con los de Pep en lo más alto a la espera de lo que hagan esta jornada El tropiezo del Tottenham en Molineux (2-1) no ha sido desaprovechado por sus vecinos del norte de Londres

Sábado redondo para el Arsenal. El conjunto de Mikel Arteta volvió a la senda triunfal en la Premier tras la última derrota contra el Newcastle doblegando al Burnley (3-1) en el Emirates. El tropiezo del Tottenham le permite adelantar a los 'spurs' y con la victoria empatan en lo más alto de la tabla con el Manchester City, que visita mañana Stamford Bridge.

Los 'gunners' llegaban con la moral alta una vez encarrilado su pase a los octavos de Champions y la convicción era clara: no titubear y dar un golpe encima de la mesa en liga antes del parón. Arteta dispuso su once de gala para tumbar a unos 'clarets' que enlazaban dos visitas al feudo del Arsenal rascando puntos. No llegó una tercera.

Saka, muy participativo en el inicio, asumió los galones en el ataque pese a que el Burnley no se arrugaba. De hecho, David Raya sacó una mano prodigiosa abajo para evitar el 0-1 de Gudmundsson. Trossard trató de responder a renglón seguido pese a que el belga debió esperar al añadido para lograr su cometido. En un centro de Zinchenko que Saka pescó por arriba, Trossard la empujó en boca de gol. No pudo ni celebrarlo ya que chocó contra Trafford y el palo y se quedó tendido varios minutos doliéndose del brazo. Era el gol 1.000 del Arsenal en el Emirates.

Afortunadamente pudo seguir y de nuevo el ex del Brighton fue clave para atar el triunfo. Y es que al inicio de la segunda mitad el Burnley salió respondón y encontró en un tiro de Brownhill que desvió Gabriel el 1-1. Les duró tres minutos la alegría a los de Vincent Kompany. Martinelli forzó un saque de esquina en el que Saliba volvió a poner por delante al Arsenal castigando el mal hacer de los 'clarets' en el juego aéreo. La torre gala se elevó sin problemas en el área pequeña.

La sentencia 'gunner' no llegó hasta el 74' cuando en otro córner que el Burnley no alejó como debía y en río revuelto apareció Zinchenko en modo karateka y con un gran gesto técnico teledirigió el balón a la escuadra. La nota negativa para Arteta fue la roja directa que vio Vieira por una entrada muy a destiempo sobre Brownhill que le costará además tres partidos de sanción.