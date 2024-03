La 'amenaza' de Guardiola a Haaland: "Iré a por tí"

El calendario de clubes vive estos días una última pausa antes de encarar los meses decisivos de la temporada, en el que la disputa de los títulos está en juego. Todavía quedan muchas ligas por resolver, así como conocer si el Manchester City revalidará el título de campeón de Europa, o si habrá un nuevo dominador continental el próximo mes de junio en Wembley.

Las selecciones tienen el protagonismo estas semanas, con la disputa de las repescas para la Eurocopa de este próximo verano, donde Robert Lewandowski y su Polonia buscan el billete, o algunos partidos amistosos de gran cartel, como el que jugarán España y Brasil el próximo martes 26 en el Santiago Bernabéu.

El calendario de Haaland con Noruega

En clave 'citizen', Pep Guardiola pierde a un gran número de futbolistas durante este parón por diferentes compromisos con sus selecciones. Es el caso de su 'killer', un Erling Haaland que ya se encuentra con Noruega para disputar dos amistosos internacionales: este viernes 22, a partir de las 18h (CET) ante República Checa, y el martes 26, a partir de las siete de la tarde, ante Eslovaquia.

La dura realidad con su país

La realidad de Haaland con su país es mucho más complicada que la que vive en el Manchester City, y tras no lograr la clasificación para el pasado Mundial de Catar, el delantero noruego también tendrá que seguir la Eurocopa del próximo verano a través del televisor, tras haber quedado eliminada en el grupo clasificatorio.

¡Una dúpla letal! Así festejaron Haaland y Guardiola victoria en el Derbi de Manchester / ADAM VAUGHN / PAUL ELLIS

Haaland, con la mayor de las precauciones

Los dos partidos que disputará con su país el delantero del City, apenas tienen trascendencia a nivel deportivo, y conocedor de ello, Pep Guardiola le ha pedido a su ariete que tenga el máximo cuidado posible para no sufrir ningún contratiempo físico antes de encarar los últimos meses de campaña. Así lo ha reconocido el propio Haaland ante los medios de comunicación, donde ha explicado la 'amenaza', siempre en tono de broma, del técnico de Santpedor, de cara a estos dos amistosos.

La 'amenaza' de Guardiola

"Lo único que me dijo Guardiola fue: Si no estás sano cuando vuelvas, iré a por tí", desveló el futbolista noruego entre risas. No hay que olvidar que Haaland estuvo en el dique seco un par de meses por una lesión en su pie, que le hizo perderse cinco partidos de Premier League, el Mundial de clubes y dos rondas de FA Cup, así como un encuentro de la fase de grupos de la Champions.

Un apasionante City-Arsenal tras el parón

Hay que decir que el City no acusó en exceso su ausencia en liga, ya que el conjunto de Manchester sumó 13 puntos de 15 posibles, pero ahora, a falta de 10 jornadas, Guardiola necesita la mejor versión de su delantero en el asalto a una nueva Premier. Al parón, se marcharon en tercera posición con 63 puntos, uno menos que el líder Arsenal y su inmediato perseguidor, el Liverpool. En 10 días, y tras la vuelta de las selecciones, Haaland y su City recibirán a los 'Gunners', en un partido que puede ser determinante en el asalto por el título.