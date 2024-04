Un estudio descubre cuáles son los himnos de fútbol más pegadizos de la historia

El fútbol es mucho más que un deporte, es una pasión que une a millones de personas en todo el mundo. Desde los estadios más emblemáticos hasta los rincones más remotos del planeta, esta disciplina despierta emociones que van más allá de las barreras culturales y lingüísticas. Ahora bien, en esta sinfonía de emociones, la música juega un papel fundamental.

Desde himnos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA hasta melodías adoptadas por los aficionados en los estudios, la música y el fútbol han formado un tándem único, capaz elevar la experiencia del juego a nuevas alturas. Recientemente, un estudio realizado por SeatPick, el portal de tecnología de eventos más conocido, nos permite conocer cuáles son las canciones de fútbol (himnos) más pegadizas de la historia.

Los 4 himnos de fútbol más pegadizos de la historia

En el primer puesto de este ranking se encuentra "Waka Waka (This Time for Africa)", interpretada por la talentosa Shakira. Este himno, lanzado en 2010 como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, sigue siendo una de las canciones más populares de la artista colombiana. Con un ritmo uptempo y un mensaje inspirador, "Waka Waka" ha cautivado a millones de oyentes en todo el mundo, acumulando más de cuatro mil millones de visitas en YouTube.

En el segundo lugar encontramos "Hayya Hayya (Better Together)" de Trinidad Cardona. Con una energía contagiosa y un mensaje de unidad, esta canción se ha convertido en un himno moderno para celebrar el espíritu deportivo, especialmente en el contexto del Mundial de Qatar.

El tercer puesto lo ocupa "La Copa de la Vida" de Ricky Martin, un clásico del fútbol que celebra la alegría y la pasión del juego. Con un ritmo pegadizo y una letra fácil de recordar, esta canción ha resonado con fuerza durante más de dos décadas, convirtiéndose en un himno atemporal para los aficionados al deporte rey.

En el cuarto lugar se encuentra "We Are One (Ole Ola)" de Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte. Lanzado como el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil en 2014, esta canción celebra la diversidad y la unidad, capturando la esencia del espíritu deportivo con su ritmo pegadizo y su mensaje optimista.