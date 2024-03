Bruno pide un proyecto: "Quiero competir con City, Arsenal y Liverpool"

El Manchester United encontró en la FA Cup las sonrisas que la Premier y la Champions le negaron. En la liga están actualmente en la sexta plaza, corriendo lejos de la pelea por el 'top 4', y quedaron fuera de toda posibilidad europea tras caer cuartos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sin embargo, el triunfo 4-3 sobre el Liverpool en Old Trafford para meterse en semifinales de la FA Cup revitalizó sus esperanzas, cimentadas también en los pilares del equipo.

Bruno Fernandes, capitán, es uno de ellos. El portugués se sinceró respecto al presente del club en una entrevista con 'A Bola' mientras acude a la selección de Portugal en este parón. "Siempre le he dicho al club que no quiero que me prometan que vamos a ser campeones, porque sea cual sea el club al que vaya, no espero que me prometan algo que no puedan cumplir desde el principio", puntualizó respecto a los rumores sobre su salida -tiene contrato hasta 2026-.

"Un proyecto que tenga pies y cabeza"

"Lo que siempre he pedido y lo que quiero del club es que seamos competitivos. Este año no lo hemos sido y no tenemos por qué ocultarlo. La temporada ha estado por debajo de nuestras expectativas, por debajo de mis expectativas, al menos. Y creo que el club también, porque no está acostumbrado a estar en estas posiciones. Quiero ser competitivo, quiero competir, quiero ganar", analizó.

Además, Bruno apunta a igualarse en la carrera por los próximos títulos de Premier League. No levantan el trofeo desde 2013, más de una década. "Quiero quedarme aquí, quiero ser parte de un proyecto que tenga pies y cabeza, todo lo que necesitamos para poder competir con Manchester City, Arsenal y Liverpool, que son los clubes que han estado en el mejor forma", sentenció.