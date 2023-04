Compatibilidad Aries - Capricornio: amor, amistad, familia y negocios

Los Aries son personas nacidas del 21 de marzo al 19 de abril Si has nacido entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, eres Capricornio

La compatibilidad entre Aries (Fuego) y Capricornio (Tierra) no es del todo buena. Tienen caracteres diferentes y una forma de ver la vida completamente opuesta. Aun así, el hecho de que sean tan diferentes, podría hacer que encuentren un punto de atracción, pero para ello, ambos deben poner de su parte.

Compatibilidad en el amor

Nada más conocerse, pueden pasar dos cosas: se pueden ignorar y no sentir demasiada atracción el uno por el otro, o por lo contrario, fijarse, sentir mucha atracción, y enseguida repelerse. Son muy individualistas y egocentricos, algo que provoca que no se acaben de compenetrar del todo.

Suele ser una relación inestable, en la que se seducen, se pelean, se reconcilian, y así constantemente. Aries es extrovertido y seguro, y no se toma muy bien las críticas. Mientras que los Capricornio son introvertidos y pesimistas, les gusta mucho fijarse en los detalles y el signo de Fuego puede sentirse juzgado por su pareja.

Los Capricornio son muy profundos, reservados y fríos, les cuesta mucho expresar sus sentimientos. En cambio, Aries va de cara y le cuesta entender que el signo de Tierra no se acabe de abrir con él. Para ello, el signo de Fuego tendrá que acostumbrarse a la frialdad y deberá comprender que es así.

Capricornio se sentirá muy bien y rejuvenecido gracias a la actitud de Aries, y éste se dará cuenta de que el signo de la cabra es leal y será un apoyo muy fiel.

En el terreno sexual no acaban de encajar del todo. A Aries le gusta experimentar y atreverse a vivir nuevas emociones placenteras, en cambio, los Capricornio son más conservadores y necesitan confianza para mantener relaciones íntimas.

Compatibilidad en la amistad

Tienen diferentes puntos de vista en muchos aspectos de la vida que le provocará no tener una relación totalmente estable. Debido a sus diferencias, podrían chocar en algunos momentos, pero cuando están con más gente, consiguen ser las almas de las fiestas.

Aries suele ser una persona impulsiva, en cambio, los Capricornio son muy organizados y antes de actuar necesitan pensar cómo puede repercutir eso que hagan.

Aries necesita aventura, y es algo que Capricornio no le suele ofrecer, y esto podría provocar que la relación no funcionara muy bien. El signo de Fuego quiere una amistad con la que pueda salir y vivir nuevas emociones, y en cambio, el signo de la cabra va más despacio, y no siempre está dispuesto a ello.

Compatibilidad en el trabajo

Cuando se juntan en el trabajo, pueden entenderse y la unión suele ser bastante productiva. Se llevarán bien, siempre y cuando tengan los mismos objetivos en mente y participen en el mismo proyecto.

Para lograr un buen ambiente laboral, tendrán que conocerse bien a fondo y saber cuáles son las personalidades de cada uno y de qué manera se pueden complementar.

A Capricornio le gusta tener bajo control todo lo que hacen los demás, para que no haya fallos, y eso es lo que a Aries no le acaba de gustar, ya que es muy impulsivo y puede equivocarse. Aun así, ambos se compenetran bastante bien y pueden formar una buena dupla.