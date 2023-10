¿Cómo serán las pistas de pádel del futuro?

El cambio más significativo: la iluminación será homogénea gracias a un sistema de leds Durante la temporada 2024 ya se verá este tipo de pistas en algunos torneos profesionales

El pádel está en constante movimiento. Fuera y dentro de la pista. El crecimiento astronómico de los últimos años y la entrada de patrocinadores e inversores ha hecho que las mejoras sean más constantes y se pueda mejorar el producto en su totalidad. Pelotas, videoarbitraje, merchandising, indumentarias,... Todo es susceptible de cambio. También la pista, que es un elemento esencial del juego y que pronto va a sufrir variaciones significativas.

PadelGalis, la empresa propietaria del prototipo oficial de la pista de World Padel Tour, le ha dado una vuelta a la tuerca y presentará una modificación a la pista que todos conocemos. El equipo técnico de PadelGalis se ha dejado asesorar por la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (PPA) para mejorar la calidad del terreno de juego. “Hemos intentado sacar el mejor producto posible en base a unas inquietudes que tenían los jugadores. Ellos veían unos errores o unas opciones de mejora y hemos intentado conseguirlos”, cuenta el ingeniero jefe del proyecto, Jaume Molina. “Al fin y al cabo, ellos son los que están dentro de la pista y saben mejor que nadie lo que gusta y lo que no gusta”, añade.

Estas mejoras se basan en cuatro puntos. El más significativo y más visible es la iluminación: habrá una línea de leds alrededor de la pista que hará uniforme la luminosidad en lugar de los habituales cuatro puntos de luz. Por seguridad, los postes de la red tendrán un pequeño hueco para dejar las bolas y que no estén en el suelo. Y las mallas habituales serán totalmente uniformes: solo una malla en lugar de paneles con juntas. “He visto en redes sociales que la gente cree que desaparece la malla y no es verdad”, puntualiza Molina. Por último, se elimina parte de la estructura (manteniendo la seguridad) para poder garantizar una mejor visión al espectador que siga el pádel desde la televisión o in situ.

Los cambios son notables, sobre todo en la iluminación | Padel Galis

Una iluminación totalmente rompedora

“El tema de la iluminación es disruptivo. Es totalmente diferente. Al principio te cuesta tres o cuatro puntos adaptarte pero después ves mejor. No tienes zonas donde veas menos”, analiza Jose Carlos Gaspar, vicepresidente de la PPA y único jugador profesional que ha testeado la pista.

De esta iluminación se encarga la empresa vasca Planet Power, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector. “Son cambios que pactamos con un grupo de jugadores hace unos meses pero sin las habilidades de los ingenieros no se podrían llevar a cabo”, añade Gaspar, que aún no ha tenido feedback de los jugadores de la parte más alta del ránking. “Hay que ver cómo se adaptan cuando lo prueben desde dentro pero estoy casi seguro que tendrá buena aceptación”, comenta.

Las pistas del futuro ya son una realidad | PadelGalis

Presentación en Valencia

El prototipo se va a presentar en unas dos semanas en Valencia y ya tenía que haberse estrenado profesionalmente en el torneo Premier Padel de Egipto, previsto para el 30 de octubre. El conflicto del Medio Oriente ha obligado a suspenderlo. “La intención es darlo a conocer en clubes y que el jugador profesional también se vaya adaptando”, explica Jaume Molina. “El año que viene no hay una pista oficial del circuito profesional. Cada torneo tendrá una pista diferente según el promotor de la competición y sus acuerdos comerciales”, añade Molina.

El pádel del futuro (y casi presente) se jugará en estas instalaciones, será más seguro y se verá mejor. Desde dentro y desde fuera.