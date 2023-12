Ibrahimovic: "Disfruto cuando juego a pádel"

Llegó mientras se disputaban las semifinales en la pista y durante una hora se convirtió en el otro protagonista del Milano Premier Padel P1 Ibra apareció en Allianz Cloud en una tarde de gran pádel, saludando a los jugadores y concediéndose para autógrafos y selfies, incluyendo uno con Alejandro Galán

"Estoy aquí porque disfruto cuando juego al pádel, es un deporte que me gusta mucho", dijo Ibra después de recibir el aplauso y los cánticos de los espectadores en la tribuna del pabellón donde se está celebrando el Milano Premier Padel P1. Y es que el exjugador del Barça entre otros muchos equipos es un gran aficionado al deporte de la pala.

"Soy un apasionado desde hace mucho tiempo, por eso comencé a jugar hace ocho años y a abrir centros deportivos dedicados. Quiero dar a todos la oportunidad de probar el pádel y disfrutarlo", explicó el futbolista, uno de los grandes culpables de la expansión del pádel en Suecia.

Ibra explica una de las razones por las cuales la magia del pádel se está extendiendo rápidamente: "Es un deporte que crece rápidamente, es divertido, no es necesario ser profesional ni siquiera ser bueno. En esto el tenis es un poco demasiado difícil: si no puedes jugar, no es fácil apreciarlo, mientras que en el pádel te diviertes incluso si no eres bueno". Al igual que Zlatan, muchos otros futbolistas se enfrentan diariamente a la "pala", a menudo con excelentes resultados.

De futbolsita a jugador de pádel

Entonces, ¿es cierto que aquellos que han jugado al fútbol a niveles altos tienen más ventaja para jugar al pádel? Ibra bromea: "La pelota contra el cristal sí que puedo jugarla, eso sí. Pero me falta la técnica, voy más por lo físico; sin embargo, estoy trabajando en ello".

Luego, el internacional sueca dio un paseo por la cancha del Allianz Cloud con el presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro, se hizo las fotos habituales con Carraro y con su ex presidente en el PSG y número uno de Premier Padel, Nasser Al Khelaifi, con quien conversó con sonrisas y charlas.

Finalmente, todos juntos en la tribuna de autoridades para presenciar la súper semifinal entre Coello-Tapia y Stupaczuk-Di Nenno que se llevaron los 'Superpibes' tras derrotar a la dupla hispano-argentina por un doble 6-4