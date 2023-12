Bela, la retirada y las lágrimas de Mike: "2024 será mi último año"

Fernando Belasteguin confirmó que la próxima temporada pondrá fin a una histórica carrera de 30 años Su compañero, Mike Yanguas, rompió en llanto al escuchar la declaración de la 'Lejenda'

Es un momento triste para Fernando Belasteguin, para el Milano Premier Padel P1 y para todos aquellos que aman este deporte y son fanáticos de la "Lejenda". Bela se retira del torneo debido a ese codo que parecía curado y que, en cambio, lo ha traicionado nuevamente. Y no solo eso, porque si esta es la primera temporada después de 27 años en la que no levanta un trofeo que esperaba ganar aquí en Milán, la próxima será la última de una carrera increíble, asombrosa, que ha escrito la historia y de alguna manera también el futuro del pádel.

El encuentro de hoy en el Allianz Cloud - donde junto al argentino también estaba su compañero Mike Yanguas - se convirtió en un momento de reflexión más amplio, en el que el campeón hizo balance de una carrera muy larga llena de éxitos y contó sus planes para el futuro.

“Es la misma lesión que antes. Hasta el jueves estaba bien, los entrenamientos iban genial. El domingo por la noche empecé a sentir molestias y poco a poco empeoré hasta que el martes sentí el codo muy inflamado. Estamos tratando de entender qué ha sucedido”.

Naturalmente, existe la decepción de un campeón que confiaba en el último torneo de la temporada para cerrar el año con un trofeo, que hubiera sido el primero con Yanguas. "Lamentamos no poder jugar, estábamos entrenando muy bien. Tenía muchas ganas y la decepción es mucha, pero cuando suceden estas cosas no se puede hacer nada". Por primera vez en 27 años, Bela terminará la temporada sin trofeos. “Hubiera querido ganar con Mike, y probablemente la responsabilidad sea mía. Pero creo que he tenido mucha constancia todos estos años y eso fue algo importante. Ahora veré cómo recuperarme, veremos qué sucede el próximo año”.

Hablando sobre el 2024, Belasteguin admite que “será el último en el que jugaré, y con el que cerraré los 30 años de carrera”. Una declaración que abruma a Mike Yanguas: el compañero de Bela intenta contener las lágrimas escondiendo su rostro en la sudadera, pero no puede. Bela lo abraza, Mike llora y también los ojos de la 'Lejenda' se humedecen. Luego, Yanguas homenajea al compañero-maestro: “Todo lo que he aprendido de él ha sido increíble - dijo el español - Fernando es tan determinado y competitivo que a pesar del dolor hizo todo para estar a mi lado y acompañarme en el partido de ayer. Este ejemplo de nunca rendirse, de dar siempre lo máximo, lo recordaré para siempre”.

Bela, también emocionado, luego continuó hablando de sus proyectos a largo plazo: “Seguiré en el mundo del pádel, principalmente con mis clubes. Deberíamos abrir un centro en Barcelona en los próximos años y quiero ayudar a los jóvenes a desarrollar sus carreras. Nunca hubiera llegado a ser lo que soy si no me hubieran ayudado. Tengo una agenda con contactos importantes conocidos en este deporte, pero que nunca he llamado. Pero para ayudar a los jóvenes a crecer y convertirse en campeones los llamaré uno por uno”.

Por el momento, excluye compromisos como entrenador o director técnico de Argentina a corto plazo: “Hay un equipo que llegó el año pasado, tiene un buen proyecto y necesita tiempo. Pero de todos modos, como dije, trataré de ayudar a los jóvenes a crecer”. ¿Cuáles son las cosas más importantes para un aspirante a campeón? Bela no tiene dudas: "La disciplina en el trabajo y luego la familia".

Finalmente, un recuerdo también para Juan Martín Díaz, otra leyenda que abandona el pádel y que hoy fue celebrado en el Allianz Cloud de Milán. “Jugamos juntos durante 13 años ganando todo y siempre hay un gran respeto entre nosotros. Vivimos en un tiempo en el que lo más importante era competir con quienes teníamos enfrente, sin pensar en entrevistas, redes sociales y seguidores”, concluyó Belasteguin, con una reflexión que es casi una advertencia para los campeones de hoy y los del futuro. “Sabíamos poner en primer plano las cosas más importantes y el ego nunca nos arruinó”.