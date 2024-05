Abde vuelve a casa

Era uno de los grandes alicientes en un partido intrascendente para los intereses de Club Atlético Osasuna, con la salvación matemática en el bolsillo y el sueño de Europa desvanecido. Ya desde el calentamiento se colaron aplausos entre los pitidos de la afición rojilla a la expedición verdiblanca. El motivo no era otro que el regreso de Ez Abde a Pamplona y al Sadar, ciudad que lo acogió durante la temporada 2022/23 en su etapa a préstamo procedente del Fútbol Club Barcelona.

Dicen que nunca debes enamorarte de un futbolista cedido, pero el impacto del marroquí en Osasuna fue tan grande que todavía son muchos los que siguen enamorados del ‘7’ del Betis, los mismos que no han sabido digerir esta ruptura. No logran olvidarse de las cabalgadas de Abde por la banda del Sadar, con el 12 a la espalda y defendiendo los colores rojillos en una temporada de ensueño para Osasuna, con clasificación a Europa incluida y con el marroquí firmando seis goles y dos asistencias en 34 partidos en su primer gran paso en la élite.

El propio Abde también guarda muy buen buen recuerdo de su etapa en Navarra, consciente de que fue un trampolín hacia su nuevo reto ya lejos del Barça y traspasado al Villamarín. Y aunque hasta el momento no ha tenido la misma suerte en Sevilla, siendo un futbolista de uso residual para Manuel Pellegrini, tuvo la oportunidad de darse un pequeño baño de masas en un partido muy especial. Tenía más ganas que nadie de volver a pisar el césped del Sadar, aunque esta vez fuese como rival, y agradecer el apoyo a una afición fiel que nunca descansa y que no olvida a sus guerreros por muy lejos que estén de Pamplona. "Muchas gracias por el cariño", respondió el marroquí en su cuenta de Instagram a una publicación de Osasuna previa al encuentro.

UN MOMENTO MÁGICO

Ya en el campo, y con el partido visto para sentencia después de la polémica con la expulsión de Moncayola, el arrebato de Jagoba y el 0-2 del Betis con Catena esperando para volver al campo y Osasuna defendiendo con nueve, fue el turno de Abde. En el minuto 86’, el marroquí se preparaba para ingresar al campo en lugar de Fekir como último cambio de Pellegrini. El murmullo en la grada intuía que algo pasaba: “Es Abde”, dicen algunos. Llegó su momento.

La derrota ya no importaba: fueron decenas de miles quienes se pusieron en pie para ovacionar la entrada de un jugador rival. Osasuna no olvida a Abde y Abde no olvida a Osasuna, pues este también respondió con aplausos y se saludó con algún jugador rojillo en su entrada al terreno de juego. En sus botas tuvo el 0-3, aprovechando uno de los pocos balones que pasó por sus pies con esa arrancada tan característica partiendo desde la banda izquierda y finalizando tras un recorte endiablado hacia dentro. Si el balón hubiera entrado en vez de tocar el larguero, seguro se hubiera llevado algún tímido aplauso de la afición rojilla. Osasuna y el Sadar no olvidan a uno de los suyos. Un amor fugaz pero de los que se recuerdan toda una vida.