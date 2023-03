Tres puntazos que valen más de media Liga

El Barça logró en La Catedral una victoria que vale más de media Liga. El equipo blaugrana sumó tres puntos de oro que le permiten mantener su ventaja sobre el Madrid, a la espera del clásico del próximo domingo en el Camp Nou que sentenciará el campeonato... en caso de triunfo culé. No fue fácil el partido en San Mamés, en un ambiente especialmente hostil, en momentos incluso crispado, contra el Barça.

Fue un encuentro intenso que obligó a un extremo desgaste físico. Los blaugranas tuvieron que trabajar mucho para derrotar a un Athletic que estaba necesitado de oxígeno. Pero este Barça, a pesar del tropiezo en Almería, está demostrando una extraordinaria solvencia. Y logró su vigesimosegunda victoria en 26 partidos. Solo dos empates y dos derrotas que evidencian la eficacia de un equipo que va lanzado hacia el título.

El gol de Raphinha fue suficiente para dar un paso más hacia la gloria. A pesar de que, como sucede demasiado habitualmente esta temporada, se acabó sufriendo en los últimos minutos... No brilló el Barça en el aspecto futbolístico, pero sí lo hizo, una vez más, en el del compromiso y, sobre todo, la ambición. Ahora solo importa ganar. Y los jugadores blaugrana lo tienen muy claro. De ahí su euforia final.

El ensordecedor ruido que envuelve el 'caso Negreira', alimentado por los medios de comunicación madridistas, podía afectar al equipo. A pesar de la voluntad de Laporta de proteger a la plantilla de la polémica, resulta inevitable que los truenos de la crisis no lleguen al vestuario. Los altavoces del antibarcelonismo ya se han encargado, durante los últimos días, de intentar desestabilizar al conjunto de Xavi por todos los medios. Pero, afortunadamente, no lo han conseguido. El equipo se ha mantenido al margen del escándalo y lo dejó claro en San Mamés.

Todos contra el Barça

Florentino Pérez ha decidido romper su pacto no escrito con Laporta y el Madrid se personará en la causa del 'caso Negreira'. El club blanco se hace el ofendido en un comunicado en el que asegura que "en defensa de sus legítimos intereses" no ha tenido más remedio que unirse a la campaña de acoso y derribo al Barça. El Madrid no es el más adecuado para hablar de trampas en el fútbol. A lo largo de la historia hay pruebas más que suficientes que demuestran que no tiene las manos limpias. Cosa que, por el momento, no sucede con el club blaugrana.

Laporta insistió ayer: "El Barça es inocente". Y añadió: "Muchos tendrán que rectificar". Que actúe la justicia y que salga toda la verdad a la luz. Pero no linchemos al Barça antes de que se demuestre su culpabilidad o inocencia. El complot contra la honorabilidad del Barça ha unido, al final, a todos los enemigos del club blaugrana. Que son muchos. Y muy poderosos.