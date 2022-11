Osasuna es agresividad, esfuerzo, ímpetu...

PARTIDO MUY PELIGROSO. La experiencia indica, que los partidos previos a las vacaciones o descansos suelen provocar una pérdida de atención y concentración en los entornos familiares de los futbolistas, que afectan claramente la concentración de los jugadores al y por lo tanto su rendimiento, en ese último encuentro.

Además, el rival de turno -Osasuna-, tiene una señas de identidad -solidaridad, esfuerzo, intensidad, agresividad, ímpetu, madurez,….- que le hacen todavía más peligroso en ese tipo de partidos. Añadir a ello, el gran momento por el que atraviesan los pamplonicas – 3 victoria y 1 empate en los últimos 4 encuentros disputados-, en plazas europeas y siendo sin duda el equipo revelación del campeonato en esta primera parte de la liga. Grandísimo trabajo de Arrasate y su cuerpo técnico, que, tras 5 temporadas en el cargo, mantiene vivas o incluso mejora las virtudes del equipo. Excelente su gestión del vestuario, pues mantiene a todos sus integrantes en la dinámica de grupo, pues prácticamente todos participan y se sientes protagonistas. Es difícil adivinar el 11 titular que presentara al siguiente partido; suelen haber cambios de uno a otro encuentro, aunque curiosamente en los 2 partidos previos a este contra el Barça, repitió alineación, aunque ello precisamente fuese una excepción.

4-1-4-1 VARIANDO SUS INTEGRANTES

Ese es el dibujo preferido de Arrasate, aunque en ocasiones apuesta por los dos delanteros. En ese dibujo el hombre principal es sin duda Lucas Torró, que ocupa la posición de medio centro por delante de la defensa, siendo el jugador que da equilibrio defensivo al equipo.

David García y Unai asentado ya en el equipo, tras desplazar a Juan Cruz al lateral, son la pareja de centrales, fuertes en el juego aéreo y en las disputas, con laterales que han cambiado en los dos últimos encuentros al entrar Rubén Peña y Manu Sánchez por Nacho Vidal y Juan Cruz, aunque puede jugar cualquiera de las dos parejas, pero todos con clara vocación de incorporarse al ataque. La línea de centrocampistas-extremos por delante de Torró, es la que cambia constantemente.

Por dentro Moncayola, Moi Gomez, Aimar Oroz o Brasanac, mientras que por fuera -bandas-, Kike Barja, Rubén García, Roberto Torres, Abde, Rubén Peña o incluso Chimy Avila cuando apuesta por un atacante único como referencia. Precisamente la punta de ataque tampoco tiene propietario fijo, pues Budimir y Kike García alternan y en ocasiones ha sido el Chimy Avila. En portería podría volver Sergio Herrera si se ha recuperado, aunque Aitor Fernández ha estado francamente bien los tres partidos que le ha tocado jugar.

Con un once titular u otro, lo que no cambiara será su juego: muchos centros, con mucha llegada de jugadores de segunda línea, presión intensa al poseedor del balón para que no pueda pensar con la pelota en sus pies y provocar el error, intensidad en cada una de las disputas de balón, presión alta a la salida de balón del Barça, segundas jugadas, disparos desde larga distancia