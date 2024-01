Los mensajes de Xavi

Xavi Hernández, en rueda de prensa / Valentí Enrich

Aunque los resultados no han acabado de acompañar en este 2024, con una dura derrota en la final de la Supercopa contra el Real y la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés, parece que Xavi Hernández ha empezado el año tomando decisiones valientes e importantes para el presente y también para el futuro.

Por ejemplo, con Joao Félix. No es ningún secreto que el técnico de Terrassa no era partidario de la llegada del portugués el pasado verano. Una vez se lo encontró en la plantilla, intentó aprovechar su innegable calidad, pero unas cuantas actuaciones decepcionantes del atacante, especialmente la primera parte que hizo contra el Almería, acabaron con la paciencia de Xavi. Joao Félix fue importante el pasado fin de semana ante el Betis, pero ha sido suplente en cinco de los siete partidos que el Barça ha jugado este año, saliendo de inicio solo ante el Barbastro y el Unionistas de Salamanca en la Copa.

Un claro mensaje del entrenador para aquellos que quieren fichar a Joao Félix el próximo verano, un deseo que existe por parte del club como ha dejado bien claro en las últimas semanas el representante del futbolista, Jorge Mendes.

El segundo mensaje de Xavi ha tenido como destinatario a Lewandowski. El polaco no está teniendo este curso el rendimiento del pasado. Su calidad hace que siga formando parte del once titular partido sí y partido también. Y que siga marcando goles. Pero Xavi sabe que su rendimiento debe mejorar y no le ha temblado el pulso para sustituirle a pesar de tener el equipo que buscar un gol. Lo hizo en Las Palmas, en el Villamarín y el miércoles en San Mamés.

Y el tercer mensaje es el mejor. Y es para el club. Xavi se hizo futbolista en La Masia y formó parte del mejor Barça de la historia, el equipo de Pep Guardiola formado por mayoría de jugadores formados en las categorías inferiores del club. El egarense ha mirado abajo y ha visto que en La Masia está la solución a los problemas de juego, económicos y quizá también de identidad del Barça. Apostó por Alejandro Balde la pasada temporada y por Lamine Yamal y Fermín Suárez el pasado verano.

Y ahora que hay lesiones y el club no puede fichar, no ha dudado en dar la oportunidad a chicos como Pau Cubarsí, Héctor Fort y Marc Guiu. Los tres son muy jóvenes, pero van sobrados de condiciones, como han demostrado en los últimos partidos. Todos ellos son presente, pero sobre todo el futuro del Barça. Xavi lo sabe y su apuesta es decidida. No sabe si seguirá en el banquillo, pero sí cree que la plantilla, el curso que viene, debe contar con todo ese grupo de canteranos.