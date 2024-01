Xavi: "Este Barça tiene mucho futuro esté yo o no de entrenador"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, valoró la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Athletic. Una derrota dolorosa en la prórroga después de 120 minutos de lucha intensa.

El técnico lamentó el segundo título que se ha escapado esta temporada después de perder la final de la Supercopa de España y ahora debe afrontar los dos grandes torneos, como son la Liga y la Champions League. La desventaja es de ocho puntos con el Girona y siete respecto al Real Madrid, mientras que la eliminatoria de octavos de final europea parece más asequible ante un Nápoles en horas bajas.

El técnico señaló que “lo hemos intentado, hemos competido muy bien ante un gran equipo que en su casa son muy fuertes. Ya dije que tuvimos desgracia en el sorteo”. Xavi recordó que “nos pusimos por delante en el marcador y tuvimos el gol de la victoria con la última de Lamine”, si bien ello no sirvió para pasar ronda.

Xavi Hernández, en el partido de Copa del Rey ante el Athletic / AP

Del Athletic dijo que “han estado muy intensos, pero tenemos que estar orgullosos de haberlo intentado hasta el final”. Del mal inicio de partido, con el gol encajado en el primer minuto habló de “falta de concentración, con errores puntuales. Hemos dejado centrar cuando sabíamos cómo Sancet entraba desde la segunda línea. El fútbol es un juego de errores, que no hemos minimizado”

Xavi insistió en la ocasión perdida por Lamine Yamal en la recta final de los 90 minutos. “Los hemos tenido y estoy orgullosos de los jóvenes que han podido jugar. Así es la Copa. A partido único a campo contrario es difícil ganar”.

Héctor Fort luchando con Iñaki Williams / Luis Tejido

Centrado en Lamine, el entrenador barcelonista relató que en el vestuario “estaba desanimado por la ocasión que no ha marcado, pero la genera él. Roba el balón, ha hecho un golazo... También han estado bien Cubarsí, muy bien Héctor Fort y no hemos podido meter más jóvenes porque el reglamento no lo permitía”.

Fermín no pudo entrar

Xavi explicó de este modo que Fermín López no pudiera entrar al campo ya que corría el riesgo de alineación indebida ya que siempre deben estar siete jugadores con ficha del primer equipo sobre el terreno de juego.

El entrenador fue cuestionado sobre el panorama que se le planteaba a nivel personal con un segundo título perdido y comentó que estaba “tranquilo porque quedan los títulos más importantes, como son la Liga y la Champions, y los lucharemos como hemos hecho hoy”.

Xavi, más allá de lo que ocurra esta temporada, apuntó que “es el inicio de algo importante, este Barça tiene futuro”. El míster entiende que "es un proyecto muy bueno de una generación, hay un potencial muy bueno para que el Barcelona pueda competir esté yo de entrenador o no”.

Su continuidad

Sobre su continuidad en caso de no ganar ningún título, como él mismo se puso como límite, matizó que “me exigen títulos o, como mínimo, competirlos, no descubro nada".

En cuanto a la falta de minutos de Vitor Roque, con Marc Guiu entrando antes que el brasileño, argumentó que "Vitor Roque es muy joven, entró el otro día y será importante”.