Madrid: Quien siembra vientos, recoge tempestades

EFE

Quien siembra vientos recoge tempestades. Es lo que le pasa a Vínicius, pitado ya en todos los campos de España y no por el color de su piel sino por sus lamentables actitudes durante los encuentros que juega en los que las provocaciones, las faltas de respeto y las humillaciones al rival están a la orden del día por parte de un jugador que no logra corregir su manera de comportarse.

Por mucha gente que le avise o le aconseje, Vinicius avanza como un ciego por el camino. Vinicius no entiende que no se puede ir así por la vida, creyéndose más de lo que es o superior al que tiene al lado. Y su vicio no deja de ir a más.

La paciencia de las diferentes gradas de España ha sido infinita. Erróneamente, en algunos casos la afición ha sacado su ira cargando contra el color de la piel, pero ya se ha superado esta fase y Vinicius se ha ganado un número indefinido de enemigos, independientemente cómo sea.

Pitado aquí y allí, ahora el Madrid denuncia los cánticos contra él, una clara respuesta para contentar al jugador que se mosqueó de lo lindo con su club por la imagen lanzada en la que se le comparaba a un mono. El desatino de la gente de redes sociales de la entidad enfureció al jugador hasta el punto que quiso no jugar en Mestalla. Ahora, la reacción de la casa blanca es la de defenderle por los gritos de la afición.

Kepa es suplente de Lunin / Efe

Lesiones

El Real Madrid le empiezan a crecer los problemas, a escasos días de la disputa del trascendental partido de cuartos contra el City en la Liga de Campeones. Se les ha lesionado a Thibaut Courtois y se perderá todo lo que resta de la temporada. Es una sensible baja para Ancelotti, que incluso había programado un par de encuentros amistoso contra el Castilla para que el portero belga fuera cogiendo la forma para poder estar listo para el choque europeo.

Pese a que la ausencia es importante, hay que admitir que el Madrid ha sabido superar el mal trago porque Lunin, pese a algunos errores, ha cumplido. Courtois encajó 48 goles en los 48 partidos de la pasada temporada, la misma media de un gol por partido encajado por el guardameta ucraniano que estaba a la sombra del belga.

Lunin ha ganado la carrera con Kepa y ahora será el encargado de defender el marco blanco en los partidos más trascendentales de la temporada. Courtois no estará ni seguramente Alaba, que ha recaído de su lesión.