Víctor Font: “Si las elecciones fueran mañana me presentaría seguro”

Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona en las elecciones de 2021, ha asegurado este martes que a día de hoy no puede asegurar su regreso a la arena electoral en 2026, aunque ha precisado que “si las elecciones fueran mañana me presentaría seguro”. Font ha reclamado un cambio en el modelo de gestión presidencialista de Joan Laporta y más transparencia.

“No sé si me presentaré en 2026, dependerá del contexto en el que estemos dentro de dos años, pero si las elecciones fueran mañana me presentaría seguro porque el diagnóstico que hacemos de la situación del club y la solución que creemos que es necesaria encaja mucho en todo lo que venimos trabajamos desde hace tiempo”, ha dicho Font en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dicho también que en las elecciones de 2026 Joan Laporta volverá a ser candidato porque "su vida es el Barça".

Ha agregado que “el análisis que hacemos de la actual situación del club así lo aconseja”. La única razón por la que no se presentaría, ha comentado, sería si “se ejecutaran las soluciones que precisa el Barça en todas sus áreas, la social, la económica, la deportiva… Cuando las cosas se hacen bien los resultados deportivos acaban llegando”.

A Font no le convence el balance que arrojan los tres primeros años del mandato de Laporta porque, entre otras cosas, “no tenemos estructura ejecutiva y necesitamos un CEO relevante. Hay que transformar el club y el modelo de gestión para proteger el modelo de propiedad. Si me presento el objetivo será proteger el modelo de propiedad y ganar Champions porque el modelo de los años 80 no sirve. Necesitamos directivos que tracen las líneas estratégicas y dejen el día a día a gente que sabe”.