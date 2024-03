Si hay que vender, se vende

Araujo disputa el balón con Osimhen durante el partido de ida de octavos de la Champions / Valentí ENRICH / Sport

Es verdad que el Barcelona nunca ha sido un club vendedor, nunca. Y no solo eso, sino que cuando ha vendido, con honrosas excepciones, no lo ha hecho a buen precio, ni muy bien. Solo el pago de la cláusula de Neymar: aquellos 222 millones fueron una venta excelente, pero fue involuntaria.

Tebas va más allá y dice que el Barcelona necesitará vender dos o tres de los jugadores importantes de la plantilla para poder armar el bloque del año que viene y sortear así el maldito 'fair play' que tanto asfixia los movimientos deportivos del club.

El Madrid ha vendido a Casemiro, a Varane, a Cristiano en su día e incluso dejó ir a Benzema y amortizó buena parte de sus inversiones. Y no pasó nada. Y regeneró la plantilla rebajando fichas y rejuveneciendo el grupo. No hay que rasgarse tanto las vestiduras si las operaciones son buenas, rentables e inteligentes, que es lo que hay que conseguir.

Claro que luego en estas listas de posibles ventas tiene que haber intocables, y aquí es donde posiblemente no nos pondremos de acuerdo con los nombres más prescindibles, o mejor dicho, con los imprescindibles. Creo que casi todos citaríamos a Lamine Yamal, CubarsiGavi y Pedri pero incluso en este grupo habría quien ya empezaría a poner en el mercado a alguno de ellos. Así es el fútbol, y los gustos, cada uno tiene los suyos.

¿Condenados a una venta dolorosa?

El Barcelona no está en condiciones de ser tan exquisito como quiere y además se verá marcado por las ofertas que lleguen y la situación del mercado este verano. No solo será lo que quiera el club sino las ofertas que se muevan y lleguen por alguno de los puntales. De Jong y Araújo serán los que tengan encima de la mesa, y por extensión, el Barcelona, las ofertas más suculentas.

Nos tendremos que acostumbrar a vivir situaciones de mercado extrañas para el Barcelona, como la del último mercado en el que apenas se fichó a Oriol Romeu pagando menos de 4 millones de euros y el resto llegó gratis o en condición de cedidos.

Si finalmente llegan ofertas cercanas a los 100 millones de euros como parece por el holandés y el uruguayo, da la sensación de que al menos habrá que vender a uno.

Sé que es impopular pero para mí la venta de Araújo no sería una mala operación. Es verdad la raza y el carácter aguerrido que tiene el joven central, pero centrales tiene el Barcelona y puede minimizar su ausencia con otros centrales a lo mejor no tan buenos. Además, me da la impresión de que a Araujo no le desagrada la oferta económica alemana, o al menos se muestra tibio o poco rotundo sin afirmar ciegamente que su único deseo es seguir en el Barcelona. Y todo su traspaso serían plusvalías, ganancias para las arcas del club. Difícil decir que no en esta coyuntura.

Que a todos nos gustaría no llegar a ese punto está claro, pero llegado el momento y por muy triste que sea, si hay que vender, se vende.