Araujo-De Jong: o renovación o problema

Deco llegó al Barça con una única obsesión: mantener a todos los jugadores indiscutibles como condición básica para poder aspirar a los títulos. El director deportivo ve mucho más importante la continuidad de esos cinco o seis futbolistas top que tiene la plantilla que traer fichajes millonarios, por lo que el poco dinero que pueda haber se debería centrar en blindar, a ser posible, a los futbolistas que están tirando del carro. La situación del club es la que es y se deberán tomar decisiones, algunas dolorosas, para poder remodelar el equipo pero la idea inicial es no escuchar propuestas por cinco o seis jugadores. Y dos de ellos son Frenkie de Jong y Ronald Araujo, titularísimos con todos los entrenadores que han ido pasando en los últimos años y dos de los más cotizados del equipo con diferencia.

Parece que el Barça lo va a intentar y todo pasa por blindarles a largo plazo para evitar tentaciones que pueden darse este verano, sobre todo en el caso del central uruguayo. En un mundo ideal, el Barça debería vender jugadores que tienen menos peso en el equipo por buenas cifras y reinvertir ese dinero en las dos o tres piezas necesarias para dar un salto. Pero no siempre sale bien porque es difícil vender a buen precio a jugadores que tienen menos minutos y porque también se debe contar con la complicidad de los implicados para salir.

Joan Laporta explicó hace poco que no se va a necesitar vender este verano. Y eso es cierto (a medias). El Barça ha hecho un esfuerzo muy grande para rebajar la masa salarial y para volver a la senda de los beneficios, y es cierto que no hay una necesidad de realizar traspasos millonarios. Pero si no se hacen, todo quedará igual porque tampoco habrá dinero para poder invertir y remodelar una plantilla que puede quedarse en blanco esta temporada. La ecuación es complicada y el Barça debe ser valiente en la toma de decisiones. Nadie es imprescindible y más con la cantera que tiene el club blaugrana. Quizás sería hasta saludable alguna venta multimillonaria, por mucho peso que tenga un jugador, para cambiar las cosas. Se vienen meses interesantes en la configuración del nuevo proyecto.