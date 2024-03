Cuando el Camp Nou entra en casa

Es relativamente fácil descubrir a un barcelonés cuando abandona su zona de confort, esa ciudad convertida en una pecera llena de peces que se mueven de forma caóticamente ordenada y coreográfica. Solo quienes han nacido y crecido en Barcelona son capaces de habitarla sin parecer extraños, pero hay muchas Barcelonas en Barcelona. No es lo mismo Sant Andreu que Gràcia, ni Sarrià que Les Corts.

Vivir en Les Corts supone vincularse, inevitablemente, de una u otra manera a una de las mayores instituciones deportivas del mundo, a un coloso que sirve de carta de presentación en cualquier rincón del planeta. Ya lo dijo Josep Lluís Núñez en su día: “Esta ciudad olímpica, esta ciudad que lleva el nombre de nuestro club” es una de sus grandes frases, una confusión que, en el fondo, esconde una gran verdad. Quienes son vecinos de Les Corts lo saben mejor que nadie, aunque algunos más que otros porque no es lo mismo vivir en la Avenida Madrid que en Travessera de Les Corts, justo enfrente del Camp Nou, esa obra arquitectónica faraónica que acogía, desde 1957, a decenas de miles de aficionados cada vez que el Barça jugaba en casa. Volverá a hacerlo de nuevo, si todo va según lo previsto, a partir del mes de noviembre. Esa es la previsión.

Eric Cerveto, creador de @camp.nou.now, recibió a SPORT en su domicilio / JAVI FERRÁNDIZ

Eric Cerveto es uno de los privilegiados que, desde uno de los edificios que asoman al estadio, disfruta del proceso de construcción del nuevo Camp Nou, convertido ya en un compañero de piso al que ve crecer y transformarse a diario. Este vecino de Les Corts, generoso y hospitalario, abrió su casa a SPORT para compartir la sensación que supone observar, desde las alturas, la magnitud del recinto blaugrana, hoy a medio hacer. De hecho, Cerveto no hizo nada que no lleve haciendo desde que arrancaron las obras a través de varios perfiles creados en redes sociales (@camp.nou.now en Instagram y TikTok) con los que comparte a diario el desarrollo de las obras con todos sus seguidores, que crecen sin parar.

Una labor impagable

“En el fondo, somos una especie de jubilados 2.0”, comenta exhibiendo sentido del humor este creador de contenidos que ha logrado atraer la atención de miles de personas de todo el mundo: “Me gusta el tema audiovisual y colgaba algunos vídeos en mi cuenta personal, pero nadie le daba un like. En cambio, cuando empecé a colgar vídeos de las obras del Camp Nou, empecé a recibir muchos comentarios. Y dije, voy a probar con un perfil dedicado solo a las obras. Hasta hoy”.

Cerveto tiene instaladas en el comedor las cámaras y el material necesario para emitir en directo, algo que también realiza en ‘Twitch’ y ‘YouTube’. “Me encanta cuando la gente me escribe. El otro día recibí un mensaje desde Perú de un culé que me daba las gracias porque le permitía sentirse mucho más cerca del Barça”.

Historias humanas

Lo que empezó como un divertimento ocupa hoy muchas horas para este vecino de Les Corts, que emite en ‘streaming’ una media de trece horas diarias con una audiencia media en directo de unas 200 personas. Obviamente, son las cámaras que apuntan al Camp Nou a través del enorme ventanal del comedor las que realizan casi todo el trabajo sin necesidad de que Cerveto esté siempre presente.

El Camp Nou, visto desde el edificio en el que emite Camp.nou.now / JAVI FERRÁNDIZ

El éxito de sus retransmisiones es tan grande que incluso tiene entre sus miles de espectadores a quienes trabajan personalmente en las obras. “Me abrió en Instagram uno de los operarios para decirme que a las 5:30, cuando empiezo a grabar, estaría a la derecha de esta grúa (señala una de ellas). Y así fue. Me miraba desde su posición y saludaba. Me hizo mucha ilusión porque quizás le estaba viendo su familia. También le sirvió, me dijo, como recuerdo de haber trabajado en la construcción del estadio”, explica con una sonrisa este vecino de Les Corts.

¿Acabarán a tiempo?

La pregunta del millón, la que más veces le han hecho a lo largo de estos meses de ‘streaming’ y que también respondió para SPORT es la que todo el mundo se hace en este momento: ¿Podrá el Barça volver a jugar en el Camp Nou en noviembre, cuando estaba previsto? Eric Cerveto, seguramente una de las personas que más horas ha observado del proceso de remodelación, no se atreve a hacer un pronóstico, aunque sí asegura que “avanzan muy rápido, tiene buena pinta, pero no tengo el conocimiento suficiente para saberlo”.

Eric Cerveto, creador de @camp.nou.now, recibió a SPORT en su domicilio / JAVI FERRÁNDIZ

Quedan aún nueve meses de trabajo intenso, de jornadas larguísimas e interminables para cumplir con el calendario. Eric Cerveto seguirá ejerciendo de testimonio desde el espectacular observatorio y compartiendo con el mundo su visión privilegiada.