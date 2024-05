¡Feliz 125 aniversario, Barça!

Presentación del 125 aniversario del FC Barcelona / SPORT

El Barça lleva demasiado tiempo sumido en una depresión que amenaza con llevárselo todo por delante. Lluís Mascaró, ex director de SPORT, ya denunciaba en 2021, la “triple crisis institucional, económica y deportiva” que azotaba al club. Los socios confiaron en Joan Laporta para enderezar el rumbo y el barcelonismo empezó a recuperar el optimismo.

Salió Koeman y regresó Xavi, se ganó 0-4 en el Bernabéu, el equipo pasó de ser noveno a acabar segundo, empezaron las obras del nuevo Camp Nou, se ganó una Liga y una Supercopa... El barcelonismo parecía recuperar la fe e incluso hubo quien compró que la salvación económica pasara por traicionar a Leo Messi. Laporta había activado el ‘modo Laporta’: imparable, poderoso, seguro de sí mismo... Con ganas de volver a dedicar, como en 2003, los mejores años de su vida al Barça... sin haber previsto que los mejores años de su vida quedaron atrás hace mucho tiempo.

Joan Laporta, cuando ganó las elecciones de 2021 / FCB

Pocos entendieron entonces que, mientras se fichaba caro y a golpe de palancas que han empobrecido más al club, cuando el éxodo de ejecutivos era ya imparable, la limpieza ideológica en los despachos, vergonzante y el menosprecio a las secciones, inadmisible, germinaba una nueva y preocupante crisis:la social. La realidad es tan cruel que, de todas los problemas que afectan al club, el menos alarmante pertenece a la parcela deportiva y, curiosamente, es la que más tiempo ocupa al presidente, seguramente para tapar el resto de los problemas que tiene el Barça. Aquello tan viejo y, en el fondo, tan vigente de “si la pelotita entra, el resto no importa...”.

El verdadero Laporta

Pero la pelotita, normalmente, no suele entrar si no está rodeada de una estructura fuerte, determinada, funcional y talentosa que la haga rodar con sentido. Un club fuerte a nivel institucional, económico y social, en definitiva. Una entidad que planifique y no improvise, que se avance a los problemas y no los esconda debajo del césped. Esa estructura es hoy un unicornio con tres patas y cara de gato. No existe.

Joan Laporta felicita a Messi por la Copa de 2021 / SPORT

Como afirma un buen amigo, “ha tenido que ser el propio Joan Laporta el que os mostrara quién es Joan Laporta”. Uno sigue reacio a creer que eso es así, pero los hechos, poco a poco, le dan la razón. Y es que el menor de los problemas de este Barça es Xavi Hernández, a quien han convertido en el cabeza de turco del desastre funcional del club. Revertir esta situación no depende tampoco de quién sea el próximo inquilino del banquillo porque ha llegado un momento en el que ganar solo serviría para tapar el caos en el que está instalado el club. ¡Feliz 125 aniversario, Barça!