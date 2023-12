Amberes, aprendizaje positivo para La Masia

Marc Guiu celebra su tanto en Amberes / Javier Ferrándiz

Perder en Amberes y con un mal partido tiene aparentemente pocas lecturas positivas. Es lógico viniendo de la derrota contra el Girona. Imaginemos otro escenario en el que el Barça hubiera vuelto de Bélgica con una victoria con más jugadores titulares en el once y pocos suplentes en el campo después de un partido de trámite gris. ¿Qué cambiaría? El Barça sumaría una victoria similar a la que logró el Madrid en Berlín. Los canteranos en el banquillo y los cracks en el campo. ¿Habría aportado algo este partido a la temporada? Creo honestamente que no. Y el Amberes-Barça será un partido que, a pesar de la sensación general de drama, puede sumar en la carrera de diferentes jugadores.

Xavi fue valiente y le dio la titularidad a Héctor Fort. No estuvo a su nivel habitual el lateral de Les Corts. Algo que es totalmente normal y previsible para un debutante de 17 años. Los que conocemos a Héctor sabemos que su nivel es mucho más alto y que es un lateral de enorme futuro y potencial muy ilusionante. Xavi lo sabe y le seguirá dando oportunidades. Así se aprende. Pocos lo recordarán pero Messi pasó por ello. Su debut en la Champions en el 2004 fue en Donetsk en un partido intrascendente en el que Rijkaard hizo jugar a suplentes y jugadores del B. Se perdió 2-0, el juego no fue bueno y la crítica no tuvo piedad y se habló de desastre. Nadie reparó en que los jóvenes aprenderían de aquello.

Héctor Fort, en una acción del partido del Barça en Amberes / Javi Ferrándiz

En estos momentos es cuando más hay que apoyarlos y confiar en ellos. A todo esto, el primer partido como titular de Messi en el Barça fue en una derrota dura en la copa en el campo de la Grama. Leo aprendió mucho de esos dos partidos. Aquellos reveses le sirvieron de experiencia para comprobar la exigencia de jugar en el Barça y afrontar los siguientes encuentros con menos nervios y más confianza.

Por cierto, aquel Messi tenía un año más que el actual Lamine al que vimos fajarse en Amberes con un sacrificio y compromiso admirables. Su apreciable partido ha quedado eclipsado por el flojo rendimiento colectivo. Poder sumar otro partido al más alto nivel los 90 minutos con un trabajo defensivo enorme ayudará al crecimiento de una perla que necesita vivir estas experiencias para hacerse como futbolista de élite. Lamine regaló una asistencia y rozó el gol con un chut al larguero. Sus goles llegarán.

Lamine Yamal fue titular ante el Amberes / EFE

Como están llegando los goles de Marc Guiu que nunca olvidará su primer tanto en la Champions en Amberes. Fue un gol agridulce porque a los pocos segundos los belgas marcaron el 3-2, pero la alegría de anotar un tanto en la Champions no está al alcance de cualquiera. ¿Cuánto vale ahora Marc Guiu después de marcar dos goles en poco más de 40 minutos en el primer equipo?.

El propio Marc Casadó tuvo pocos minutos pero los aprovechó y se reivindicó como un jugador que puede ser útil para el futuro. Balde y Fermín no tuvieron su mejor día pero dispusieron de minutos para ganar ritmo competitivo. En total, llegaron a alinearse 9 jugadores formados en La Masia. Todo esto con una alineación más convencional no se habría conseguido.

Y si alguien se lamenta con razón por el dinero que se dejó de ingresar habría que recordar que apostar por La Masia es la mejor medicina económica. Si la apuesta funciona te ahorras un fichaje que siempre es costoso y también siempre hay la opción de repetir una operación estilo Jutglá. ¿Alguien cree que se hubiera podido vender a este jugador por cinco millones sin el escaparate de jugar en el primer equipo? Los partidos intrascendentes como el de Amberes tienen que servir para invertir en La Masia. No acompañó el juego ni el resultado, algo que habría ayudado a calmar el ambiente, pero siendo fríos el partido en Bélgica tendrá más consecuencias positivas de lo que en caliente todos pudimos sentir después de una nueva derrota.