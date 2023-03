Alexia y Pedri, la líder y el líder del Barça

Alexia Putellas es la mejor jugadora del mundo. Galardonada dos años consecutivos con el Balón de Oro y el premio The Best. A pesar de llevar 7 meses lesionada. La influencia de la catalana en la eclosión del fútbol femenino es incuestionable. Se ha convertido en un referente deportivo y personal para muchas niñas que ya no sueñan con ser como Messi porque ahora sueñan con ser como Alexia. Es la capitana de un Barça campeón de todo, que en la temporada 2021-22 logró un triplete histórico: Copa, Liga y Champions. La apuesta del club por el equipo femenino (profesional solo desde el 2015) es real y total. Tanto desde el punto de vista estructural como económico. Y, de hecho, puede presumir de ser una de las pocas secciones del club que dan beneficio.

Alexia es la líder de este proyecto que ha conseguido batir récords de público en el Camp Nou y que ha logrado que los y las culés disfruten con el talento y el estilo de juego de estas futbolistas. A pesar de su trascendencia mediática, Alexia continua siendo esa mujer prudente y cercana que jamás tiene un no por respuesta ante cualquier petición de los aficionados. Es un ejemplo. Y lo demuestra también en todas sus apariciones públicas, en las que destila sencillez y proximidad. Como en la entrevista que ha concedido a SPORT horas después de regresar de la gala de París, en la que envía un mensaje: “Ahora tengo más ganas que nunca de volver a jugar”. Ojalá ese regreso a los terrenos de juego sea pronto. Muy pronto.

EL NECESARIO RETORNO DE PEDRI

Tan pronto como el retorno de Pedri. Porque si Alexia es la líder del Barça femenino, Pedri lo es del Barça masculino. La trascendencia del joven centrocampista canario en el juego del equipo de Xavi es absoluta. Indispensable en la creación y, ahora también, en el último pase y la definición. Cuando Pedri no está en el campo, el Barça pierde inspiración y magia. Y también eficacia. Los resultados lo demuestran. Y las estadísticas son demoledoras: con Pedri se han sumado el 90 por ciento de los puntos (84 de 93: con 27 victorias, 3 empates y 1 derrota) y sin Pedri, solo el 57 por ciento (31 de 54: con 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas).

La temporada pasada, un Barça que iba lanzado se desmoronó con la lesión de Pedri. Ahora, cuatro encuentros sin Pedri se han saldado con una única victoria. Su influencia, pues, es definitiva. Para lo bueno y para lo malo. Porque el canario no tiene sustituto. Y ese, como se está demostrando, es un grave problema para el entrenador...