Ahora es el momento de apoyar

El Barça nos ha mostrado momentos muy buenos (la mayoría) en estos meses de competición. Hemos visto un equipo muy mejorado respecto al de anteriores temporadas, con una plantilla más profunda, muchísimas alternativas, sobre todo a nivel ofensivo, y una defensa mucho más solida. Ahí están los números de la Liga en cuanto a victorias y goles encajados. Se ganó la Supercopa, se está a las puertas de jugar una semifinal de la Copa y en líneas generales hablamos de un Barça que nos ha demostrado que tenemos que confiar en él.

Es verdad que ha habido dos grandes decepciones que han sido dolorosas, como son la eliminación en la Champions y el posterior KO en la Europa League, pero yo creo que este equipo nos ha mostrado cosas que ahora tenemos que devolverle en un momento un poco delicado de la temporada, en el que se producido un bajón. Han sido solamente dos partidos, pero las derrotas han llegado en un momento clave: en uno aspirabas a seguir vivo en Europa y en el otro podías haber sentenciado prácticamente la Liga. El equipo blaugrana ha tenido un bajón normal en una temporada. Les pasa a todos. La lástima es que ha coincidido con dos partidos claves.

Es momento de reflexión, de entrenamiento y de autocrítica, como ayer mostró Xavi en la rueda de prensa, pero a la vez también de apoyar y de confiar al máximo en el equipo. Entre otras cosas, porque el hecho de criticar o de no estar al lado del equipo contribuye a alimentar al rival y el próximo no es ni más ni menos que el Real Madrid. La obligación de cualquier culé en estas circunstancias y en este momento es apoyar y confiar en Xavi y en los jugadores. El próximo partido es en el Bernabéu en una competición que también ilusiona y ante el máximo rival. Todo lo que no sea confiar ahora en el equipo es alimentar el beneficio del Real Madrid y eso no nos lo podemos permitir.

Deseamos la reacción del equipo de cara al próximo jueves. Es un partido importante y difícil. Ellos también llegan crecidos tras la victoria ante el Liverpool y la sensación que se han enganchado a la Liga, pese a que el empate ante el Atlético tampoco dejó muy buenas sensaciones. La maquinaria mediática de la capital se ha puesto en marcha para empezar a creer en la Liga y lo podemos cortar de raíz con un resultado positivo. Es verdad que hay bajas importantes. No estarán Pedri, Lewandowski y Dembélé, los tres más desequilibrantes. La segunda unidad tendrá que intentar seguir dando el do de pecho. En estos momentos se tiene que reivindicar. Los Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha o Kessie tienen que responder a la confianza del entrenador y del club.