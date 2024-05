Esta soltera de 'First Dates' abandona el programa plantando a su cita: "Me quería morir"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

José Luis es de Málaga y tiene 65 años, llegaba al restaurante confesando su pasión por el fútbol: "Me llamaban Maradona desde el año 82 cuando fue el mundial de España. Tenía el pelo largo como él y a día de hoy me siguen llamando así'', contaba.

Su cita era Pilar, una gaditana de 64 años que lleva 12 años sin pareja y que se ha llevado una decepción nada más entrar: "Cuando he entrado me he quedado a cuadros, no me ha gustado nada, ni físicamente, ni como iba vestido", comentaba.

Carlos Sobera acompañaba a la pareja a la mesa y la soltera se levantaba para ir al baño y comentar a la camarera del restaurante su intención de abandonar el programa. "No me gusta nada. No es mi tipo de hombre para nada. Así, de entrada no me gusta. Quiero un hombre más culto", explicó Pilar. "No lo conoces", replicó la camarera.

La soltera se quedó un poco más durante la cita, pero, cuando la camarera se acercó a la mesa para ver cómo estaba yendo todo Pilar sorprendió diciendo: "Voy a retirarme. No quiero molestarle, pero realmente me quiero marchar".

José Luis decidió tirar de humor y siguió cenando: "Vamos a terminar la cena, que para eso nos hemos hecho 600 kilómetros".