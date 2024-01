Australia busca nuevo rey

Por primera vez en dieciséis años la Rod Laver Arena vivirá un duelo final entre dos aspirantes a levantar su primer título en Melbourne Park. Jannik Sinner y Daniil Medvedev buscarán escribir por primera vez su nombre en el mítico pasillo que conduce hacia la pista central de un Open de Australia que tendrá una final sin un integrante del 'Big Three' por primera desde 2005, cuando Marat Safin dejó sin título al ídolo local, Lleyton Hewitt.

Una final inédita, inesperada y del todo sorprendente, pero que ni mucho menos le quita emoción y nivel entre dos de los tenistas llamados a relevar la hegemonía de los Federer, Nadal y Djokovic. El serbio era el único que podía seguir manteniendo el reinado del mejor trío de la historia del tenis y el suyo propio, hasta que Jannik Sinner le negó en semifinales optar a su undécimo entorchado en Australia.

El italiano, que ya cuajó un final de año brillante con la consecución de la Copa Davis, ha sido la gran sensación del torneo, con un nivel que apenas ha tenido altibajos desde su inicio. Tan solo el propio Djokovic fue capaz de arrebatarle un set en sus seis partidos previos a la final y su demostración de poderío y de superioridad que mostró en el partido ante el serbio dejaron buena muestra que su momento en los Grand Slams ha llegado.

Sinner celebra su victoria ante Djokovic / EFE

Sinner tendrá la mejor oportunidad de su carrera para sumar el primer gran torneo de su carrera y de devolver la gloria a una Italia que ansía un título de tal magnitud que no saborean desde que Panatta lo hiciera en Roland Garros en 1976. Sería además el primer Grand Slam para un tenista italiano fuera de la tierra batida parisina y el cuarto para el país transalpino tras los conquistados por Pietrangeli en 1959 y 1960.

Medvedev, el polo opuesto

Pero para hacerlo, Sinner deberá hacer frente a un rival totalmente opuesto a lo que él mismo ha venido mostrando. Un rival que no luce, que no brilla, que no gana haciendo deleitar al público con un tenis espectacular, pero que tiene una capacidad de resistencia y de superación en los momentos más complicados como pocos han llegado a tener en toda la historia del tenis.

Daniil Medvedev es la viva imagen de una pequeña araña que sabe infligir el veneno poco a poco a su rival hasta tenderle una trampa de la que no puede salir. Asimismo lo hizo con Alexander Zverev en semifinales, cuando con el alemán dos sets arriba, supo voltear el ritmo a su favor para acabar remontando un partido que volvió a dar buena prueba de la peligrosidad de Medvedev por poco que luzca su juego.

En busca del que sería su segundo Grand Slam de su carrera, tras el US Open de 2021, el tenista de Moscú es solo el segundo miembro no perteneciente al 'Big Three' en los últimos veinte años que consigue alcanzar dos finales consecutivas en un Grand Slam en múltiples ocasiones, después de Andy Murray.

¿A la tercera va la vencida?

Ante Sinner, será la tercera final de Medvedev en la Rod Laver Arena. En 2021 fue Djokovic quien no le dio opción alguna a soñar con el título, mientras que en 2022, Nadal le arrebató de las manos un título que acariciaba con una remontada que quedará para los anales de la historia.

Sexta final de Grand Slam y primera ante un rival diferente. Ni Nadal, ni Djokovic podrán esta vez hacer tropezar a Medvedev en la lucha por el título, aunque bien lo podría hacer un Jannik Sinner que ya le ganó los tres enfrentamientos en 2023. Las finales de Pekín y Viena estrenaron el casillero a favor del italiano que sumó también por victoria su noveno enfrentamiento en la semifinal de las ATP Finales.

La Rod Laver Arena será testigo del décimo duelo entre dos de las mejores raquetas de la 'nueva generación' que dejarán de lado cualquier precedente y harán vibrar al mundo del tenis con la final más espectacular de las menos esperadas. Sinner y Medvedev, Australia busca nuevo rey.