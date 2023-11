Moga: “En Baqueira quiero ofrecer el mejor espectáculo posible”

Abel Moga es un destacado esquiador de freeride natural de Vielha, Val d'Aran, que dejó muy alto el pabellón español en la primera edición del FWT en Baqueira en el invierno 2022 al conseguir una medalla de plata. Abel, también conocido como “The Ultimate Showman” en el circuito, con sólo 22 años tiene una gran proyección. Su destreza en la gran montaña se inspira en la de su compatriota Aymar Navarro, que se complementa con su amplia gama de trucos que lo convierten en una auténtica baza a tener en cuenta para 2024.

El aranés, patrocinado por Baqueira Beret y que forma parte del recién creado equipo de Freeride de la Real Federación Española Deportes de Invierno (Spainsnow), una doble vida ya que por una parte está cursando estudios de Ingeniería de Materiales en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y por la otra es un esquiador de alto nivel que la pasada temporada completó su segunda temporada en la élite del Freeride mundial. Sin duda, mucho futuro para el esquiador de Head.

Vuelves al Tour. ¿Qué siente y qué significa para ti?

Estoy muy agradecido de volver al FWT gracias a esta wildcard de temporada y muy motivado para hacerlo mejor que el año pasado. Poder viajar y esquiar con este grupo de leyendas que conforman el circuito es la mejor manera de mejorar mi esquí y seguir progresando como freerider.

Los Challengers del año pasado fueron muy reñidos, con riders rindiendo a un nivel altísimo. ¿Te resultó difícil? ¿Y cómo de duro fue estar en un triple empate a puntos?

Los Challengers tienen un nivel de esquí muy alto y estar entre los cuatro primeros es especialmente difícil. No estaba seguro de encontrar la forma después de mi caída en la primera prueba en Nendaz, pero esquié bien en Fieberbrunn, donde me llevé la victoria que me dio la chispa que necesitaba para seguir luchando por un puesto en el Tour. La segunda prueba de Nendaz también fue una de las mejores que he visto nunca, todo el mundo hizo una buena bajada. En general, aunque me quedase a las puertas de clasificar, estoy muy contento por la gente que pasó el corte; todos se lo merecían.

El año pasado, en tu parada de Baqueira Beret, hiciste un impresionante frontflip superman que provocó que el público enloqueciera, pero te restaron puntos por el control. ¿Cuáles son tus objetivos este año?

La prueba de Baqueira es muy especial. Por ser la primera del calendario y por ser en casa delante de mi gente. Quiero hacer una bajada sólida y ofrecer el mejor espectáculo posible. Además, con las nevadas que están cayendo estos días tengo la sensación de que las condiciones serán óptimas este año en Baciver para que podamos vivir la mejor competición hasta la fecha en nuestras montañas.

Ya te has labrado una reputación en las grandes líneas de montaña pero, con sólo 22 años, ¿te consideras un veterano o más bien un novato?

Sinceramente, ¡no me considero un veterano! Parece que ha pasado tiempo por todo lo que he vivido en el Tour, pero en realidad solo llevo dos años en el circuito. Esta será la tercera temporada de muchas que, espero, están por venir. Entonces podremos hablar de veteranía. Es verdad que cuando me uní al FWT era uno de los más jóvenes, aunque ahora podría decirse que tengo la edad media de un corredor del Tour.

Todos sabemos lo unidos que estáis Aymar y tú. ¿Será tu entrenador este año? ¿O al menos estará a tu lado en algunas de las pruebas?

No, no será mi entrenador, pero estoy seguro de que esquiaremos juntos mucho este invierno, y sé que siempre estará ahí para ayudarme en todo lo que pueda. Además. Aymar esta temporada es el coordinador de freeride del nuevo equipo creado por parte de Spainsnow en el que estamos Núria Castán y yo, por lo que la relación es a diario.

¿Buscas redimirte haciendo tu truco característico, el front flip, en el Bec des Rosses esta temporada?

¡Ojalá! Si llego a las finales, ¿por qué no? [Se ríe] La verdad es que siempre que pienso en aquella bajada del 2022 me sale una sonrisa en la cara. La disfruté y no me arrepiento de haber tirado ese frontflip en la parte baja. Si lo hubiese planchado habría sido épico, y de no haberlo intentado me hubiese quedado con las ganas. También sería brutal poder salir desde la cima este año.

¿Tienes algún otro gran truco que quieras estrenar este año?

La verdad es que no. Creo que, en una competición, hay que hacer sólo lo que aterrizas casi el 100% de las veces. Estoy contento con mis 3s, backies y front flips. Quizá un rodeo 3 podría ser otra opción, pero depende de las condiciones. Iré viendo con qué me siento cómodo y en base de cómo esté la montaña y el tipo de cara de competición de cada parada buscaré la línea que mejor se adapte a mi estilo. Al final el objetivo principal tiene que ser disfrutar de la bajada al máximo porque si lo hago estoy seguro de que los resultados terminarán llegando.