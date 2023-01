Baqueira vibra con el FWT

Más de 5.000 esquiadores pasaron por el Baciver para disfrutar del espectáculo ofrecido por los 50 mejores riders del momento Moga, Marina y Navarro realizaron una buena actuación ante el numeroso público congregado quedando en las posiciones 7º, 9ª y 10ª

Después de una semana de meteorología absolutamente invernal, el domingo 29 de enero amaneció con unas tímidas nubes que se disiparon para dejar al descubierto la majestuosidad del imponente Baciver 2644 metros que corona el área de Beret.

Con estas condiciones de cielo despejado aunque un intenso frío con temperaturas de -10ºC, que garantizaban la calidad de nieve excelente, el medio centenar de riders llegados de todas las partes del mundo esbozaban esa sonrisa a medio camino entre los nervios de lanzarse al vacío y las ganas de podio en un día de solazo aranés.

Así las cosas el snowboard femenino abrió la competición aún con buena parte de la cara noroeste del Baciver en sombra con la victoria de la canadiense Katie Anderson con 80 puntos, seguida de la rusa Anna Orlova con 72 pts y el bronce fue para la americana Erika Vikander que el año pasado lograba el oro en la nieve aranesa. En snowboard masculino el mejor sin duda ha sido el norteamericano Michael Mawn, vencedor ya el año pasado en Baqueira, que ha logrado 93 pts con una línea de gran riesgo. La plata ha sido para su compatriota Holden Samuels con 90 pts y el bronce se lo ha llevado el francés Ludovic Guillot-Diatcon 86 pts.

En esquí femenino, las norteamericanas Addisson Rafford y Molly Armanino, ambas rookies en el FWT, se han llevado el oro y la plata con 72 y 70 pts. La tercera en el cajón ha sido la suiza Sybille Blanjean que ha conseguido 66 pts. En hombres, Max Palm se ha llevado el oro a Suecia con una bajada absolutamente espectacular en la que ha conseguido sumar 86 puntos de los jueces. Le han acompañado en el podio el francés Oscar Mandin con 83 pts y el también sueco Carl Regner Eriksson con 81 pts.

Los riders locales hacieron disfrutar al público

Por los que respecta a los españoles, la esquiadora del Pallars y habitual de Baqueira Beret, Eli Marina, ha realizado una bajada arriesgando en ciertas zonas dónde la nieve estaba un tanto difícil y sin poder mostrar su mejor versión pero aún así el entregado público la ha ovacionado durante toda la bajada. Ha obtenido una puntuación de 29 consiguiendo la 9ª posición. La esquiadora de K2 ha manifestado tras su primera competición en la máxima categoría del freeride que “estaba muy nerviosa en salida, pero creo que en el momento del descenso he sabido concentrarme aunque al bajar he encontrado en medio de la nieve más removida por una purga y el truco que tenía pensado no ha salido bien. El ambiente espectacular aquí en Baqueira, incluso más que la pasada temporada, gracias a todo el público y a mi familia por acompañarme. Seguiré trabajando en el qualifier".

El rider local Aymar Navarro, uno de los grandes artífices que el FWT recale en Baqueira, ha comentado tras su descenso que había sido “mágica toda la semana y hoy se escuchaba a todos gritando, el ambiente en la zona de llegada era brutal y, a pesar de que la línea no me ha salido como esperaba, ha valido la pena solo para vivir el calor del público”. El rider de Atomic y The North Face, de 33 años, anunció el pasado viernes que esta era su última temporada en la alta competición pero no por ello ha ido a lo fácil. El de Les ha buscado una línea muy parecida a la de 2022, que le valió la caída más aparatosa del evento, y ha logrado realizarla con éxito aunque sin que le contasen finalmente su salto como doble. Los jueces le han otorgado una puntuación de 66 por lo que se ha colocado el 10º.

Por su parte, el antepenúltimo en salir ha sido el jovencísimo aranés Abel Moga, de 22 años, que ha bajado una montaña que el año pasado le deparó una merecidísima medalla de plata. El rider de Vielha ha decidido una línea muy directa con varios saltos antes del super front flip que se ha marcado dejando a todo el respetable del “estadio” del Baciver gritando con locura colectiva. El esquiador de Head ha comentado que su ronda había sido “muy intensa con una nieve complicada tras la pequeña avalancha de esta mañana, a pesar de ello he decidido mantener mi línea porque me motivaba y ha sido un gustazo estar con toda esta gente aunque, para ser honesto, esperaba más puntuación de mi bajada”. Finalmente, los jueces después de una larga deliberación le han otorgado 72 puntos que le han llevado a la 7ª plaza.

La competición tuvo lugar en la cara noroeste del Tuc de Baciver, con una altitud en la cima de 2644 m y un desnivel de 385 m hasta el área de llegada. El terreno es extremadamente pendiente con formaciones rocosas que combinan salientes con “couloirs” que permiten gran variedad de líneas y trucos.

El evento cuenta con el apoyo de Caixabank, Conselh Generau d'Aran, Secretaría General de l’Esport i Activitat Física (EsportCat) de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida y Ajuntament de Naut Aran. Este último con fuerte implicación en la competición paralela del Freeride Junior Tour que es la base para el desarrollo de este deporte y que se disputará el domingo 29 de enero en una zona a definir de la estación.

La próxima parada del Freeride World Tour será en la estación andorrana de Ordino-Arcalís del 4 al 9 de febrero.