Qué es la Super Bowl: glosario y guía básica para hacerte pasar por un experto

Se acerca la gran fecha del fútbol americano y el evento deportivo más visto en Estados Unidos: la Super Bowl LVIII, partido que enfrentará a San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs por un lugar en la historia. En SPORT te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar este encuentro.

La Super Bowl es, a efectos prácticos, el nombre que recibe la final de la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Enfrenta a los campeones de las dos conferencias de la competición, la Nacional y la Americana, y a diferencia de otros deportes norteamericanos como la NBA, la NHL o la MLB, se resuelve a un solo partido. Todo a una carta.

Super Bowl 2024: ¿Quién la juega?

La edición de este año, la Super Bowl LVII, citará a los San Francisco 49ers por parte de la Nacional y los Kansas City Chiefs de la Americana. Los primeros han sido junto a Baltimore Ravens el equipo que mejor football ha desplegado este año, acabando la temporada regular con un balance de 12 -5 y derrotando a Green Bay Packers y Lions en playoffs para conseguir el billete a la final. Entrenados por el gurú ofensivo de Kyle Shanahan, tienen la plantilla más talentosa de la NFL por posición: Kittle, Aiyuk, Samuel, Purdy, Warner, Williams o Bosa son algunos de los nombres de este privilegiado elenco de jugadores.

Purdy y Mahomes, los grandes protagonistas de la Super Bowl de Las Vegas / SPORT

En el otro lado estarán los Chiefs , que jugarán su cuarta Super Bowl en cinco años y buscarán su tercer anillo de la 'era Mahomes, quarterback que busca instaurar una dinastía en la NFL parecida a la de Brady en Patriots y cuyo nombre ya está grabado en la historia de la liga. Kansas, que exhibió un nivel por debajo de lo esperado en 'regular season' finalizando con un 11-6, derrotó a Miami, Buffalo y Baltimore en su camino a Las Vegas. Kelce y Patrick Mahomes son las mejores armas ofensivas del cuadro dirigido por Andy Reid, que cuenta con una de las mejores defensas de toda la competición. Nombres como Chris Jones, Sneed o McDuffie, algunos hombres a tener en cuenta en esta unidad.

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido está programado para la madrugada del domingo 11 de febrero al lunes 12 de febrero a partir de las 00:30h (CET) hora española. Una Super Bowl, que se podrá seguir a través de Movistar + y DAZN, a través del League Pass.

Así es el Allegiant Stadium, el escenario de la Super Bowl LVIII del próximo 11 de febrero / AllegiantStadium

El gran evento tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en el estado de Nevada, una de las grandes obras arquitectónicas de la NFL y que cuenta con una capacidad para 65.000 espectadores. Es el actual feudo del cuadro local, Las Vegas Raiders, los antiguos Oakland Raiders que se mudaron a la ciudad del pecado en el año 2020.

¿Quién actúa en la media parte?

El show de la media parte en la Super Bowl es uno de los grandes atractivos de la gran final en la NFL, superando incluso para muchos el interés del propio partido. Las más grandes estrellas de la historia de la música han pasado por la tarima. Nombres como Michael Jackson, U2, Shakira o Rolling Stones han hecho vibrar a millones de espectadores y se espera lo mismo para este año con el artista principal.

Usher se hará cargo del half time Show en esta edición, uno de los máximos representantes del R&B, Dance y Pop de las pasadas dos décadas y con enorme cantidad de reconocimiento a sus espaldas. Lanzó su primer disco en 1994 y cuenta con éxitos de renombre como 'Confession' o 'DJ Got Us Fallin' in love', dos de las canciones representativas del cantante estadounidense.

Usher le pondrá ritmo a la Super Bowl 2024 / @pandoramusic

A lo largo de treinta años produciendo música, Usher se ha coronado 8 veces en los premios Grammy y ha vendido 75 millones de álbumes y 200 millones de copias. El artista de 45 años también ha incursionado en la actuación, participando en películas y programas de televisión, pero es reconocido por su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales y por su impacto en la cultura pop, estableciéndose como una figura icónica en la industria del entretenimiento.

¿Cuántos espectadores ven la Super Bowl?

La Super Bowl, pese a no llegar a las cotas del fútbol, el deporte rey, es el evento más visto del año en Estados unidos. La pasada edición de 2023, partido que enfrentó a los Chiefs y a los Eagles, acumuló una audiencia de 113 millones de personas, su tercer mejor registro. Además, tan solo se quedó a 1,4 millones de espectadores de alcanzar su mayor audiencia de su historia. Fue en el año 2015 cuando Patriots y Seahawks congregaron a 114,4 millones de personas en su televisión.

Los números del año pasado fueron un soplo de aire fresco para la NFL, y es que tras la pandemia sufrió un 'bajón' de audiencia que causó preocupación en los despachos. En 2021 se registraron mínimos que no se veían desde 2007, con tan solo 96,4 millones de espectadores, unas cifras provocadas por la grave crisis que el coronavirus causó en todo el mundo. Por contra, el half time show de esa Super Bowl protagonizado por Rihanna alcanzó 118,7 millones de visitas entre televisión y plataformas digitales, una de las más vistas de la historia.

¿Qué cuesta un anuncio?

Si hay un día para que una empresa quiera darse a conocer mundialmente ese es la Super Bowl, ya que los anuncios de televisión son visionados en millones de hogares alrededor del mundo. Según AdAdge, la CBS, cadena televisiva que posee los derechos para emitir la gran final, estaría pidiendo alrededor de 7 millones de dólares por 30 segundos de anuncio durante el partido, una cifra prácticamente idéntica a la de 2023, la final del año pasada dirigida por la FOX.

Estos han sido los precios aproximados de los últimos años:

2022: 6.5 millones $

2021: 5.5 millones $

2020: 5.6 millones $

2019: 5.2 millones $

Las cifras crecen con el paso de los años no tan solo por el incremento de audiencia sino también porque la apuesta e ingresos televisivos también aumentan con cada Super Bowl. La NFL se encuentra en un periodo de expansión internacional, por lo que cada vez más países se abonan a la mejor liga del mundo. España está en una lista privilegiada, y es que se espera que el próximo 2025 se juegue un partido de temporada regular en el Santiago Bernabéu

¿Por qué se llama Super Bowl y qué trofeo se la da al campeón?

El origen del nombre se remonta a unas décadas atrás. Allá por los sesenta había dos ligas de futbol americano en Estados Unidos, la NFL (National Football League) y la AFL (American Football League), y en 1967 se acordó disputar una final entre los ganadores de ambas competiciones, la denominada "First AFL-NFL World Championship game"

Unos años más tarde, en 1970, se juntaron definitivamente bajo el nombre de NFL, lo que conocemos hoy en día, pero se había de crear un nuevo nombre para la final de la liga. Lamar Hunt, dueño de la época de los Chiefs de Kansas City (curiosamente finalistas este curso), propuso el nombre de Super Bowl en la reunión, y la idea surgió de un juego que practicaba su hijo en casa llamado "Super Ball". Hunt propuso cambiar la última palabra por 'Bowl' (tazón), que era un término acuñado para referirse a los campeonatos universitarios de este deporte.

SupePatrick M / AGENCIAS

Al vencedor de la Super Bowl se le otorga un trofeo y el característico anillo de campeón. Este trofeo es llamado el 'Vince Lombardi', que recibe este nombre en honor al legendario entrenador de los Green Bay Packers. Lombardi lideró a la franquicia 'quesera' a los primeros dos campeonatos de la era Super Bowl en 1966 (SB I) y 1967 (SB II).

El emblemático galardón, creado por Tyffany & Co, está valorado en 25.000 dólares, y representa un balón de tamaño natural en posición de ser pateado. Está hecho íntegramente de plata y tiene una altura de 56 cm y un peso de 3.2 kilogramos.

¿Cuánto tiempo dura el partido?

Un partido de la NFL está dividió en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, que conforman un encuentro de sesenta minutos de tiempo reglamentario. La media parte suele durar unos doce minutos de media, tiempo necesario para que los equipos hagan sus ajustes. En el total, una retransmisión de un partido suele durar unas dos horas y media, pero todos estos números cambian cuando hablamos de la Super Bowl.

Entre que empieza la retransmisión, se juega el partido y se cierre el evento con la condecoración del trofeo Vince Lombardi al ganador, suelen pasar unas 3 - 4 horas. Además, el show de entretiempo de la Super Bowl con concierto incluido tiene una durada mínima de 30 minutos.

Las franquicias más ganadoras y perdedoras de la historia

Los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers son las dos franquicias más ganadoras de la era Super Bowl, con seis campeonatos cada una en sus vitrinas. Un peldaño abajo están los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, con cinco victorias en la Super Bowl. Los equipos con más apariciones en la final son Patriots (11) y Cowboys, Steelers y Broncos con 8.

En el otro lado de la moneda, estas son las 12 franquicias que nunca han levantado el trofeo Vince Lombardi: Cardinals, Falcons, Bills, Panthers, Bengals, Browns, Lions, Texans, Jaguars, Chargers, Vikings y Titans

Llegar a la final no siempre es sinónimo a éxito, y Patriots y Denver son con 5 los conjuntos con más derrotas en la Super Bowl. Por detrás suyo están los Vikings y los Bills, dos combinados con un estrepitoso balance de 0 victorias y 4 derrotas en la gran cita.

Tom Brady y Bellichick ganaron seis títulos en Patriots / AGENCIAS

No podía ser de otra forma, y es que Tom Brady, el considerado mejor quarterback de todos los tiempos, es el jugador con más anillos de campeón con 7. Seis de ellos los cosechó con los Patriots de la mano de Bill Bellichick, y el último de ellos con Tampa Bay Buccaneers en 2021. Brady también es el jugador con más MVP's de la Super Bowl, con cinco, por delante de Joe Montana (3).

Mahomes tiene dos anillos en su haber (2020 y 2023) y los Chiefs acumulan un total de 3 en toda su historia. En el otro lado de la moneda, los 49ers, pese a tener 5 Lombardi en sus vitrinas, no ganan uno desde el año 1995, una maldición que Brock Purdy tratará de romper.