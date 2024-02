Quién es Usher, el artista que actuará en la SuperBowl

La SuperBowl es uno de los eventos deportivos más importantes, ya que se lleva a cabo el partido final en el que los dos mejores equipos de la temporada de la National Football League (NFL) se dan cita en la última batalla del año.

El próximo 11 de febrero de 2024 se enfrentarán el Kansas City Chiefs y el San Francisco 49ers en la LVIII edición del evento celebrado en el Alliegant Stadium de Las Vegas. Aunque no son los únicos que se llevarán el protagonismo, y es que uno de los momentos más esperados de la SuperBowl es el Halftime Show, que es el espectáculo musical que se realiza en el medio tiempo.

Este año, después del show protagonizado por Rihanna en 2023, Usher es el elegido. El artista está considerado como uno de los mejores artistas de R&B de los últimos años, con éxitos como 'DJ Got Us Fallin' in love', 'Confession' o 'Yeah!'.

El cantante estadounidense empezó su carrera musical en 1994 con el éxito de 'My Way', su segundo disco. Desde entonces ha ganado ocho premios Grammy y ha vendido más de 75 millones de discos y 200 millones de copias.

Usher declaró que es una cita muy importante en su vida: "Es un honor finalmente tachar una actuación en el Superbowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Os veo pronto".