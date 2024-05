La defensa de Menotti a Maradona y Cruyff en SPORT

Verano de 1994. Mundial de Estados Unidos. Diego Armando Maradona sigue liderando a Argentina a sus 29 años. No pasa por su mejor momento el 'Pelusa', sobre el que ya recaen sospechas de tontear con las drogas.

Maradona anota uno de los cuatro goles en la victoria contra Grecia que certifica la clasificación celeste para los cruces, pero da positivo en el control antidoping. Quince meses de sanción. Sería su última internacionalidad.

En aquel Mundial estaba Cesar Luis Menotti como comentarista de excepción. Y los enviados especiales de SPORT, Miguel Rico, Lu Martín, Javier Rodríguez Marzo y el trístemente malogrado Santi del Moral, se citaron con él en Washington para conocer su versión sobre el positivo de Maradona.

Menotti se mostró muy triste por la situación y defendió a capa y espada a Maradona, al que tuvo bajo sus órdenes en el Mundial de España de 1982 y posteriormente en sus dos años como entrenador del Barça. El flaco repasó lo sucedido con su expupilo y su paso por el Barça, deshaciéndose en elogios hacia el club blaugrana, su entonces presidente, Josep Lluís Núñez, y Johan Cruyff, que vivía su momento de más gloria como constructor del 'Dream Team', el Barça que asombró al mundo con un fútbol moderno no visto hasta entonces y que llevó a las vitrinas del club blaugrana la primera Copa de Europa de su historia.

Ésta es la transcripción íntegra de aquella interesantísima entrevista:

Defensa de Maradona

César Luis Menotti está triste. Triste por la dramática situación que está viviendo el 'Pelusa' después del escándalo protagonizado por el doping que se le detectó en el encuentro entre Argentina y Nigeria.

El 'Flaco' no pretende justificar la conducta del astro argentino, pero está dispuesto a convertirse en uno de los pocos defensores que todavía le quedan al argentino.Lo que más le ha Indignado al actual técnico de Boca Júniors en esta situación es "el lamentable comportamiento de mucha gente que ha sido injusta, muy injusta con Diego. Me molesta mucho que se haya tratado a Maradona como a un vulgar delincuente. Incluso a los criminales más terribles y sanguinarios de la historia se les permitió siempre un alegato de defensa. A Maradona, ni eso. En vez de esperar a que se defienda, algunos se han permitido el lujo de condenarle. Esto es algo vergonzoso. Desgraciadamente, algunos sólo buscan culpables, no buscan responsabilidades porque no les Interesa. En el mundo del fútbol hay demasiados intereses, demasiado dinero y a veces suceden cosas lamentables por este interés. Esto es algo muy grave".

Menotti está convencido de que Maradona no se dopó para estar más en forma. "Una cosa es doparse para jugar y rendir más en la cancha y otra, tomar sustancias dopantes por error, que es lo que ha hecho Diego, simple y llanamente".

Asesinato de Escobar

Su rostro se pone triste a medida que avanza la conversación, una conversación entre monitores de televisión y un sinfín de cables. "Lo que más me duele es la forma que se ha empleado para atacarle. Se han tirado sobre Diego de forma cruel y sangrienta. Mi dolor en estos momentos es muy grande".

Un dolor acentuado por el vil asesinato del jugador colombiano Escobar. "El Mundial y toda la familia del fútbol está enlutado. Un hombre ha dado su sangre por su país, Colombia. Escobar hizo grande al Nacional de Medellín y al fútbol de Colombia, y así se lo han pagado. ¡Qué vergüenza! Ni los que vivieron hace 200 años atenderían un asesinato como el que se ha cometido".

Elogios al Barça, Núñez y Cruyff

Menotti intenta olvidar un poco la situación que está azotando el Mundial con estos dos tristes sucesos. El técnico argentino recuerda y se siente orgulloso de su pasado en el fútbol español. Un paso teñido de blaugrana. "Viví una época maravillosa en el Barcelona y en Catalunya. Pudimos ganar una Liga y no lo hicimos de milagro. Ganamos una Copa del Rey frente al Real Madrid, una Supercopa y una Copa de la Liga. Allí me di cuenta de lo grande que es este club. Cuando hablo con la gente que conozco, con mis amigos siempre digo que Menotti ha tenido la suerte de haber pertenecido al club más importante del mundo, el Barcelona, de eso no me cabe la menor duda. El Barça representa el sentimiento de toda Catalunya, algo verdaderamente hermoso. Yo tuve la gran suerte de verlo y comporbarlo".

Su relación con el presidente barcelonista fue excelente. "Núñez fue un extraordinario dirigente. Conmigo se portó sensacionalmente. Además, cuando acabé el contrato, quiso renovarme y esto es algo que no olvidaré jamás".

Le gusta el juego del Barcelona y elogia la apuesta de Johan Cruyff por el fútbol espectáculo. "Sinceramente, pienso que el fútbol tiene que agradecer mucho a Cruyff. El ha apostado siempre por el fútbol de ataque, por el fútbol ofensivo. Le conozco bien y sé de su categoría de entrenador. El Barcelona le debe mucho, aunque también hay que reconocer que cualquier entrenador desearía tener una plantilla como la que puede disponer".