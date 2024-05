Bartzokas pierde a uno de sus 'guerreros' para la final ante el Barça

La calma antes de la tormenta empieza a disiparse, y la cuenta atrás para el quinto y definitivo 'combate' entre Barça y Olympiacos está muy viva. El Palau Blaugrana acogerá este miércoles, a partir de las 21h (CET) el duelo en el que está en juego el billete para disputar la próxima Final Four de la Euroliga, que se celebrará en Berlín del 24 al 26 de mayo.

Los cuatro primeros asaltos de la serie han tenido prácticamente de todo: victorias agónicas para ambos conjuntos, la irrupción de un Jabari Parker que fue decisivo en el segundo y tercer partido, y la amplia superioridad helena en el cuarto, para salvar la eliminatoria y forzar el quinto y definitivo.

Grimau, con la plantilla al completo

Para el partido de este miércoles, Roger Grimau tendrá a su disposición la totalidad de la plantilla. Nikola Kalinic y James Nnaji descansaron en el último encuentro de Liga Endesa ante Gran Canaria, y en lo que va de serie, el técnico azulgrana ha dejado a Joel Parra y a Oriol Paulí fuera de convocatoria.

Una baja sensible para Bartzokas

Una situación diferente para Georgios Bartzokas, que no ha podido contar con Michalis Lountzis en este playoff, pero que, además, tendrá, casi con total seguridad, la baja de uno de sus 'guerreros'. Y es que, tal y como apunta el medio 'SDNA' , Giannis Larentzakis no se ha ejercitado en la última sesión de entrenamiento llevada a cabo por Olympiacos.

El exterior heleno sufrió una lesión en su tobillo durante el cuarto partido. Cuando llevaba menos de dos minutos en pista, Larentzakis anotó un 3+1, pero en la caída, se hizo daño.

Giannis Larentzakis celebró la victoria en el primer partido ante el Barça / Euroleague

Viajará igualmente a Barcelona

Las mismas informaciones apuntan a que tiene muy difícil jugar, pese a que su presencia no está totalmente descartada. Además, pueda o no vestirse de corto, Larentzakis formará parte de la expedición que viajará a la capital catalana con el objetivo de lograr el pase a la Final Four de la Euroliga.

Larentzakis forma parte de la segunda unidad de Bartzokas, y hasta el cuarto partido, había jugado una media de 10 minutos por encuentro, siendo un jugador 'termómetro', capaz de darle al equipo energía, garra y físico, como complemento a las primeras espadas del equipo.