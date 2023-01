La NBA vuelve a Europa para reforzar una alianza de éxito en la última década

La mejor liga de baloncesto del mundo regresa a tierras europeas en el que será el 11º duelo de temporada regular que se disputa en el Viejo Continente Desde que los Raptors y los Nets se estrenaran en 2011, la NBA solo ha 'fallado' durante los dos años posteriores a la pandemia del coronavirus

La NBA es una marca que siempre está en expansión y buscando abrirse a nuevos mercados. Desde que en 1990 se jugara en Tokio el Suns - Jazz que abrió aquella temporada con una serie de dos partidos, la mejor liga del mundo ha celebrado un total de 33 duelos de 'regular season' más allá de las fronteras de Estados Unidos y Canadá.

Europa, que durante años quedó muy lejos de los planes de la liga, empezó a tomar fuerza a partir de la década de 2010. Con el O2 Arena a punto para recibir a los mejores jugadores del planeta en los JJ.OO. de Londres de 2012, la NBA 'estrenó' un año antes el pabellón con dos partidos oficiales entre Nets y Raptors que dieron el pistoletazo de salida a la unión entre la NBA y Europa en competición oficial.

Desde ese invierno de 2011, son diez los partidos de 'regular season' que se han disputado en suelo europeo con una regularidad anual infalibe que se vió cortada por la covid-19.

Los nueve primeros partidos oficiales en Europa tuvieron lugar siempre en el O2 de Londres, mientras que el último cruzó el Canal de la Mancha para llegar a París en enero de 2020 antes de que la pandemia del coronavirus paralizara al mundo entero.

After two years, the #NBA is back in the City of Light 🇫🇷@DetroitPistons vs @ChicagoBulls



ICI C'EST PARIS #NBAParis pic.twitter.com/Hny5xV8ZSc