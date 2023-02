José Alvarado gana el MVP del "Jordan Rising Stars" y una cena de Mitchell

Alvarado fue elegido este viernes MVP del torneo entre novatos, jugadores de segundo año y jóvenes de la G-League del All-Star de la NBA Alvarado admitió que ha afrontado "muchos obstáculos" a lo largo de su carrera pero subrayó que él siempre creyó en sí mismo

El puertorriqueño José Alvarado fue elegido este viernes MVP del torneo entre novatos, jugadores de segundo año y jóvenes de la G-League del All-Star de la NBA ("Jordan Rising Stars") y además se llevó un premio extra: una cena por cortesía de Donovan Mitchell.

Durante la final de este torneo, el primer evento del All-Star que se celebra hasta el domingo en Salt Lake City (Utah, EE.UU.), Alvarado se acercó a Mitchell, que se encontraba como espectador a pie de pista, y le hizo una propuesta: "¿Qué quieres apostar si hago el último tiro y lo meto?"

La estrella de los Cleveland Cavaliers, tal y como lo captó la retransmisión de la cadena TNT, esbozó una sonrisa con la apuesta del base y tras el partido dijo que le pagará una cena después de que Alvarado metiera un gran triple sobre la bocina con el que el equipo dirigido por el español Pau Gasol se alzó con la victoria.

"Voy a llevar este trofeo (el del MVP) a todas partes. Esto es especial para mí", indicó un muy sonriente Alvarado, a quien se le vio en la pista celebrar su premio junto a su hija.

El base de los New Orleans Pelicans brilló en la semifinal de este torneo con 13 puntos y metió otros 5 en la final, incluyendo el triple decisivo.

"Es una locura, es difícil de poner en palabras", apuntó Alvarado tras el encuentro sobre cómo se están cumpliendo sus sueños en la NBA.

"No mido 1,96, no soy atlético, no tengo una loca envergadura, pero tengo un corazón que no puedes medir", añadió el base.

Alvarado admitió que ha afrontado "muchos obstáculos" a lo largo de su carrera pero subrayó que él siempre creyó en sí mismo.

También Gasol, 'entrenador honorífico' de uno de los cuatro equipos que participaron en este torneo, se mostró muy satisfecho tanto con el nivel de Alvarado como con el de todos sus jugadores.

"Me encantó cómo jugamos, cómo competimos, cómo manejamos cada segundo", dijo Gasol en la pista tras conquistar el torneo.

"Fue genial ver a José venir aquí a jugar. Estoy simplemente orgulloso de estos chicos (...), muy feliz por ellos. Enhorabuena, equipo", afirmó.