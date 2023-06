Jokic la vuelve a liar... ¡pierde el trofeo MVP de las finales NBA!

Con sus actuaciones, Nikola Jokic alzó también el trofeo MVP de las Finales (4-1 ante los Heat) Tras las celebraciones con los aficionados de los Denver Nuggets, ahora habría desaparecido el trofeo

Los Denver Nuggets viven un sueño al lograr el primer anillo y el Trofeo Larry O'Brien para la franquicia, tras 47 temporadas en la NBA. Un sueño, en parte, cumplido gracias a Nikola Jokic, quien con sus actuaciones alzó también el trofeo MVP de las Finales (4-1 ante los Heat), que ahora según informó el propio jugador...¡Lo ha perdido!

Jokic viene de una actuación histórica en los playoffs, donde se convirtió en el primer jugador en liderar la liga en puntos totales (600), rebotes (269) y asistencias (190) en una sola postemporada. El dos veces MVP de la NBA, también agregó más a su currículum el MVP de las Finales, trofeo que lució a su lado en la celebración con los aficionados y que ahora no sabe dónde está.

"Realmente no lo sé. Lo dejé en la habitación del administrador de equipos y ya no está allí. Así que no lo sé", comunicó el propio Jokic con indiferencia, esencia pura de la estrella de los Denver Nuggets.

Los Nuggets terminaron 16-4 en los playoffs, que empató en la segunda mejor marca de un campeón de la NBA desde que la primera ronda se amplió al mejor de siete en 2003. San Antonio Spurs también tuvo una marca de 16-4 en 2007 y los Warriors tuvieron una marca de 16-1 en 2017.