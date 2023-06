La NBA sanciona a Ja Morant con 25 partidos de suspensión tras volver a enseñar una pistola

La estrella de los Grizzlies volvió a mostrar un arma de fuego el pasado mayo tras haber sido sancionado ocho partidos por otro episodio ocurrido en marzo Morant no podrá disputar partidos de pretemporada ni participar en ninguna actividad pública tanto del equipo como de la NBA

La NBA decidió suspender por 25 partidos al jugador de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, por "conducta perjudicial" para la liga profesional de baloncesto, tras posar el 13 de mayo con un arma de fuego en una emisión en vivo de vídeo.

Morant ya había sido sancionado con anterioridad con una suspensión de ocho partidos por otra acción similar el 4 de marzo cuando, borracho, también exhibió un arma de fuego en un club de striptis de Denver. La sanción contra Morant se inicia de forma inmediata y se mantendrá durante los primeros 25 partidos de los Grizzlies en la temporada regular 2023-2024.

La NBA también señaló que el jugador no podrá participar en ninguna actividad pública de la liga o de su equipo, incluidos los partidos de pretemporada, mientras dure la suspensión. Además, antes de regresar a las canchas de juego, Morant tendrá que cumplir "determinadas condiciones", entre ellas tomar parte en un programa "que directamente responda a las circunstancias que le han conducido a repetir este comportamiento destructivo".

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró en un comunicado que "la decisión de Ja Morant de una vez más mostrar un arma de fuego en los medios sociales es alarmante y desconcertante dada su conducta similar en marzo. El potencial de que la gente joven emule la conducta de Ja es particularmente preocupante. Bajo estas circunstancias, creemos que una suspensión de 25 partidos es apropiada y deja claro que participar en un comportamiento insensato e irresponsable con armas no será tolerado", añadió Silver.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/dzDSb4uCk3