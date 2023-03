¡Ja Morant podría acabar sancionado con 50 partidos!

El castigo al base americano podría ser mayor de la esperada si se demuestra que llevaba el arma en el vuelo con el equipo El jugador de Memphis apareció en Instagram con una pistola, sin camiseta y en un club de striptease

Ja Morant, base de Memphis Grizzlies podría enfrentarse a una suspensión de 50 partidos en la NBA. Según Marc Stein, "la política de la NBA dice que si hay un arma en las instalaciones del equipo (o el avión), supone una suspensión automática de 50 partidos”.

Por eso, la NBA, en colaboración con la policía americana, está tratando de averiguar si el base de Memphis llevaba consigo la pistola dentro del avión en el viaje con el equipo. Si se demostrara, el jugador estaría sin poder jugar mucho tiempo.

Todo a razón del directo de Instagram en el que Ja Morant aparece sin camiseta, con el arma y en un club de striptease. Según los informes de la policía, fue el lunes en un establecimiento cerca de Glendale, a 15 minutos de Denver.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy