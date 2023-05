La imborrable huella de Spoelstra en la NBA

Spoelstra ha alcanzado su sexta final de la NBA y se une al selecto club de Steve Kerr, Johnny Kundla y Gregg Popovich Tan solo Phil Jackson (13), Red Auerbach (11) y Pat Riley (9) han conseguido un registro mejor a lo largo de la historia

El técnico de los Miami Heat, Erik Spoelstra, ha vuelto a hacer historia. Con un equipo justo de recursos, pero especialmente trabajado desde la pizarra, la franquicia de Florida ha alcanzado su segunda final de la NBA en los últimos tres años -cuatro temporadas- dejando en el camino a rivales como Bucks o Celtics.

El entrenador de Illinois, que es uno de los más longevos en la actual NBA, ha alcanzado su sexta final como técnico principal de Miami Heat y se une al selecto club de Steve Kerr, Johnny Kundla y Gregg Popovich, también con seis. Ha ganado, eso sí, dos de los cuatro disputados: 2012 y 2013. Cayó ante los Dallas Mavericks (2011) y ante Los Ángeles Lakers (2020), pero ante los Denver Nuggets (2023) tendrá una oportunidad de redención. Tan solo Phil Jackson (13), Red Auerbach (11) y Pat Riley (9) lo han hecho mejor a lo largo de la historia.

El equipo de Spoelstra ha mostrado una competitividad extrema en estos playoffs. Clasificado a raíz del play-in e incluso obligado a jugar dos encuentros -ante Hawks y Bulls-, los Heat eliminaron a los favoritos Bucks de Giannis Antetokounmpo como octavos clasificados, a los combativos Knicks de Brunson y, en una serie apoteósica, a los Celtics de Tatum y compañía. Una serie que ha llegado hasta el Game 7 y donde Butler, Caleb Martin y Vincent liquidaron a un equipo que forzó el séptimo pese a ir 0-3 abajo de entrada.

