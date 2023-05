Spoelstra - Butler: la fórmula para acabar con todo

Los Heat son un equipo competitivo, extenuante y polifacético que han desterrado a Bucks o Celtics para llegar a una nueva final de la NBA La pizarra de Spoelstra, la determinación de Butler y el rendimiento de Adebayo, Martin o Vincent, los cimientos del proyecto

Miami sigue de celebración. Y no es para menos. Los Heat han sido un equipo con poco brillo durante la temporada regular y ni los más optimistas podían esperar este excelente rendimiento en la postemporada. Obligado a jugar hasta dos encuentros en el Play-In y a medirse ante rivales de la talla de Bucks o Celtics, los de Erik Spoelstra han superado todas las expectativas y han alcanzado una nueva final de la NBA, la segunda en los últimos tres años.

Lejos queda ya el recuerdo de aquel Big Three liderado por LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch que disputó cuatro finales consecutivas entre 2011 y 2014 y conquistó un total de dos anillos. Este equipo es menos dominante, con menos estrellas, pero igual de competitivo y sólido. Un equipo diferente, más colectivo, incluso más trabajado.

La pizarra de Erik Spoelstra, la determinación y liderazgo de Jimmy Butler, el dominio en la pintura de Bam Adebayo, la experiencia de Kyle Lowry y Kevin Love y el ímpetu de actores secundarios como Gabe Vincent o Caleb Martin han edificado un bloque extenuante, resistente y completo.

Los dos pilares de los Miami Heat. No se entendería el éxito reciente de esta franquicia sin estas dos figuras. El presidente de la franquicia, Pat Riley, es todo un gestor en lo económico y en lo deportivo. Superado el duelo por la marcha de LeBron James y el adiós de una figura icónica como Dwayne Wade, en Miami han vuelto a construir un equipo de gran calibre que habrá disputado dos finales de la NBA (2020 y 2023) en tan solo tres años. Y unas finales de conferencia en 2022 en la que se caen en el séptimo partido ante los Boston Celtics.

El trabajo en los despachos y sobre la pista les ha llevado de nuevo aquí. Aunque esta, sin duda, es más épica. Por la dificultad, por la tenacidad, por la competitividad. Cayeron ante los Hawks en casa en el primer partido de Play-In y fueron llevados al límite ante los Bulls. A partir de ahí, el equipo comenzó a volar. Sobre la figura de Jimmy Butler cayó toda la responsabilidad: en el camino, sin compasión, han hincado rodilla Bucks, Knicks y Celtics. Casi nada.

Los de Florida son un equipo dinámico, que mueven mucho y bien el balón en los exteriores. Los especialistas (Duncan Robinson, Caleb Martin o Gabe Vincent) han estado especialmente acertados más allá del perímetro. Tres jugadores no drafteados que están ofreciendo un rendimiento superlativo. Riley y Spoelstra; Spoelstra y Riley.

El ciclón Jimmy Butler está causando estragos en el estado de Florida. Todo parece calmado de octubre a abril, en el marco de la temporada regular. Un tiempo agradable, suave, idílico. Una especie de hibernación. Hasta que llega el momento de los playoffs: la estrella muda de piel y se convierte en el mayor depredador de la NBA. No le hace falta oler la sangre de su objetivo. Ya nota los temores, el miedo, la sensación de alerta. 29.9 puntos, 6.7 rebotes y 5.6 asistencias de promedio en esta postemporada para barrer a los favoritos Bucks y a los vigentes subcampeones Celtics y poner patas arriba el Este. Una vez más.

The only players in NBA history to average



30+ PPG

5+ RPG

5+ APG

2+ SPG

50+ FG%



in a playoff run. pic.twitter.com/ZW3knNcTG8